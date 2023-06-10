¡Ö·îµë¡à160¡×¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡©¸µ¡ÖÇ¯¼ý300Ëü±ß¡¦»Ä¶È»þ´Ö100»þ´ÖÄ¶¡¦»Ä¶ÈÂå0±ß¡×¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ò¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤ÎÆÃÄ§¡Ó10Áª
¤¤¤Þ¤ä¥¹¥Þ¥Û1¤Ä¤Ç´ÊÃ±¤Ë»Å»öÃµ¤·¤¬¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¿¹ÅÄ¾º»á¤Ï¡¢¤¹¤°±þÊç¤Ç¤¤ëÂÎÀª¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡Ö»öÁ°½àÈ÷¡×¤ËºÇÄã3¥õ·î¤Ï¤«¤±¤ë¤è¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡£Å¾¿¦¤ÎÀ®ÈÝ¤Ï»öÁ°½àÈ÷¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»öÁ°½àÈ÷¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¿¹ÅÄ¾º»á¤ÎÃø½ñ¡ØÇ¯¼ý300Ëü±ß¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¡ÖÅ¾¿¦¤Îµ»Ë¡¡×¡Ù¡ÊÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¸«¶Ë¤áÊý¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ñ¼ÒÁª¤Ó¤ÎÈ½ÃÇ¼´¡×¥Ê¥·¤ÇÅ¾¿¦Àè¤òÃµ¤¹¤Î¤Ï´í¸±
»öÁ°½àÈ÷¤Î¤¦¤Á¡Å¾¿¦¤ÎÌÜÅª¤ò·è¤á¡¢¢¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤Þ¤ÇºÑ¤ó¤À¤Ê¤é¡¢¤³¤³¤«¤é£²ñ¼ÒÁª¤Ó¤ÎÈ½ÃÇ¼´¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ñ¼ÒÁª¤Ó¤ÎÈ½ÃÇ¼´¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÅ¾¿¦Àè¤òÃµ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤ò°ú¤Åö¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸«¶Ë¤áÊý¤ò¤¼¤Ò¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢Ç¯¼ý300Ëü±ß¤Ç¹ó»È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ·ÃÂÞ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤â¿·Â´Æþ¼Ò¤Î²ñ¼Ò¤¬·î¤Î»Ä¶È»þ´Ö100HÄ¶¤Ê¤Î¤Ë»Ä¶ÈÂå0±ß¡¢Ç¯¼ý300Ëü±ß¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê1¼ÒÌÜ¡Ë¡¢Åö»þÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏ³¤ì¤Ê¤¯½ñ¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ³Î¤ËÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¡Ï«Æ¯¼Ô¤ËÂÐ¤·¶ËÃ¼¤ÊÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ä¥Î¥ë¥Þ¤ò²Ý¤¹¡¢¢ÄÂ¶âÉÔÊ§»Ä¶È¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬²£¹Ô¤¹¤ëÅù¡¢´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Õ¼±¤¬Äã¤¤¡¢£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤ÇÏ«Æ¯¼Ô¤ËÂÐ¤·²áÅÙ¤ÎÁªÊÌ¤ò¹Ô¤¦¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¶È³¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¶È³¦¹½Â¤¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤
¤³¤ì¤Ï¶È³¦¤Î¹½Â¤Åª¤ËÌÙ¤±¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢¼Ò°÷¤äÁÈ¿¥¤ØÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤ËÂÔ¶ø¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¶È³¦¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¶È³¦¤Î¹½Â¤¤¬°¤¤¡×¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ»½Ñ³×¿·¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¶È³¦¤¬Áª¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¤½¤ó¤Ê¹½Â¤¤È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦²Á³Ê¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤
¡¦Íø±×Î¨¤¬Äã¤¤
¡¦Ï«Æ¯½¸Ìó·¿
¡¦¸Ä¿ÍÁê¼ê¤Î»ö¶È
¡¦¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤â¤¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¶È³¦¤À¤ÈÃÎ¤ì¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¶È³¦
²Á³Ê¶¥Áè¡á¥³¥¹¥È¶¥Áè¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¿Í·ïÈñ¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ßõÎõ¤Ê¥³¥¹¥È¶¥Áè¤Ï¼Ò°÷¤ÎÂÔ¶ø°²½¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÍø±×Î¨¤ÎÄã¤µ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤âÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤áÄ¹»þ´Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ä¶È¤¬²£¹Ô¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤Ê¤Î¤ËÇ¯¼ý300Ëü±ß°Ê²¼¡¢¤È¤¤¤¦¶È³¦¤¬¤¶¤é¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¶È³¦¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æº¹ÊÌ²½¤Ç¤¤Ê¤¤À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤òÂ¿¤¯¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®Çä¶È¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦¥Ç¥Ñ¡¼¥ÈÅù¡Ë¤Ç¤¹¡£
Ï«Æ¯½¸Ìó·¿¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿Í´Ö¤ÎÏ«Æ¯ÎÏ¤ò¤¢¤Æ¤Ë¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¶È³¦¤âÂÔ¶ø¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤ÎÎÏ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Í´Ö¤¬´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È²ó¤é¤º¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÏ«Æ¯´Ä¶¤¬°²½¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Î¿Í´Ö¤ÎÎÏ¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë°û¿©¶È¤ä±¿Á÷¶È¡Ê¥È¥é¥Ã¥¯Åù¤Ç¤ÎÇÛÁ÷¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢IT¶È³¦¤â¤Þ¤¿¡¢¡ÖITÅÚÊý¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¿ÍÎÏ¤ÈÎÏµ»¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ï«Æ¯½¸Ìó·¿¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÈóÂÐÌÌ¡¦ÈóÀÜ¿¨¤Ç¤Î±ó³ÖÁàºî¤ä¼«Æ°±¿Å¾¡¢AI¤Ç¤ÎÄ¶¹âÂ®¥×¥í¥°¥é¥à³«È¯¤ä¥Î¡¼¥³¡¼¥É¥Ä¡¼¥ë¤ÎÁá´üÉáµÚ¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÁê¼ê¤Î»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢ÀÜµÒ¤Ê¤·¤Ç¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎÇä¾å¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ï«ÎÏ¤ò¤¤¤¯¤é¤«¤±¤Æ¤âÍø±×¤ÏÇö¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÇöÍøÂ¿Çä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÌÙ¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÜµÒ¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÏ«Æ¯½¸Ìó·¿¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼Ò°÷¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤¬°²½¤·¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÁê¼ê¤ÎÀÜµÒ¤¬É¬¿Ü¤Ê¶È³¦¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¶È³¦¡¢²ð¸î¡¦Ê¡»ã¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²ð¸î¡¦Ê¡»ã°Ê³°¤ÏÌÙ¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¶È³¦¤«¤Ä¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿êÂà¶È³¦¤Ê¤Î¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÇä¾å¤äÍø±×¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¶È³¦¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¶È³¦¤ÈÃÎ¤ì¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë¿Í¼êÉÔÂ¤Ç¤¹¡£É¬Á³Åª¤Ë1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î»Å»öÎÌ¤¬Áý¤¨¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Ö¥é¥Ã¥¯²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Éé¤ÎÏ¢º¿¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÀ¤¤ÌÜ¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¶È³¦¤Ï¡¢¤½¤ÎµÕ¤Ç¤¹¡£Íø±×Î¨¤¬¹â¤¤¤¿¤á¤Ë²Á³Ê¶¥Áè¤âËÖÈ¯¤»¤º¡¢Âçµ¬ÌÏÀßÈ÷¤ä¹âÅÙ¤ÊÃÎ¼±Åù¤ò¼´¤ËË¡¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ã¯¤â¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¶È³¦¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶È³¦¤À¤±¤Ç³ç¤ì¤Ê¤¤Îã³°Åª¤Ê²ñ¼Ò¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶È³¦Áª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤ÎÆÃÄ§10Áª
¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ë¶Ð¤áÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆùÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢¼¡¤ÎÆÃÄ§¤Ë7¸Ä°Ê¾åÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë²ñ¼Ò¤Ë¸½ºß¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ä¾¤Á¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò³²¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÆÃÄ§¤ò10¸Ä¡¢ÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£µá¿ÍÉ¼¤ä¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
--------------------------------------------------------------------
¡ã¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤ÎÆÃÄ§10Áª¡ä
1. Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¡Ê·î¤Î»Ä¶È»þ´Ö¤Ï45»þ´Ö¤Þ¤Ç¡ª¡¡Îã³°¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤âË¡Äê´ð½à¤Ï³Ð¤¨¤è¤¦¡ª¡Ë
2. µÙÆü¤äÍµëµÙ²Ë¤¬¾¯¤Ê¤¤¡Ê¶È³¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÇ¯´ÖµÙÆü100ÆüÀÚ¤ë¡ª¡¡Â¿¤¤¶È³¦¤Ï120Æü°Ê¾å¡ª¡¡1¥õ·îÊ¬¤â°ã¤¦¡ª¡Ë
3. ½µµÙ2ÆüÀ©¡Ê¡Ö´°Á´½µµÙ2ÆüÀ©¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢·î¤ÎÅÚÍËÆü¤Û¤Ü½Ð¶Ð¡ª¡Ë
4. µëÎÁ¤¬ºÇÄãÄÂ¶â°Ê²¼¡Ê·î¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë160»þ´Ö¤Ç·îµë¤ò³ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡¡¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¤Û¤¦¤¬²Ô¤²¤ë¤¾¡ª¡Ë
5. »Ä¶ÈÂå¤Ê¤·¡Ê¤ì¤Ã¤¤È¤·¤¿Ë¡Î§°ãÈ¿¡ª¡¡»Ä¶ÈÂå¤Ï»Ä¶È»þ´Ö1Ê¬¤«¤é»ÙµëÂÐ¾Ý¡ª¡Ë
6. ¸ÇÄê»Ä¶ÈÂå¡õºÛÎÌÏ«Æ¯À©¡Ê¤É¤Á¤é¤âÀµÅö¤Ê»Ä¶ÈÂå¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤¦¤¨¡¢Ìµ¸Â¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤ë¡ª¡Ë
7. ¤ä¤¿¤é¤È¾ðÇ®Åª¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ê¡ÖÌ´¡×¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¡Öå«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´Å¸À¤·¤«¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤À¤¾¡ª¡Ë
8. ¤ä¤¿¤é¤È¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ê¼ÒÄ¹¤¬ÀäÂÐ·¯¼ç¤Ê¾¼ÏÂ¤Î²ÈÄ¹À©¤À¤¾¡ª¡Ë
9. ¤º¤Ã¤Èµá¿ÍÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÎ¥¿¦Î¨¤¬¹â²á¤®¤Æµá¿Í¤ò¤Ê¤¯¤»¤Ê¤¤¡ª¡Ë
10. ¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤ÇÂç±ê¾å¡Ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°Õ¸«¤¬½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢À¸¡¹¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡Ë
--------------------------------------------------------------------
¤â¤·¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤¬1¤Ä¤Ç¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ê¤é·Ù²ü¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¤è¤¦¤Ê¥¬¥ó¥¬¥óÆ¯¤¯´Ä¶¤¬À¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎµëÎÁ¤ä¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×Åù¤Î¸«ÊÖ¤ê¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£°¼Á¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»ö¤â¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤ËÄãÄÂ¶â¤Ç¼Ò°÷¤ò¤³¤»È¤¤¡¢¤Ü¤í»¨¶Ò¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ï¿Íºà¤¬ÄêÃå¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾ï¤Ëµ²¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥«¥â¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë²ç¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦Ë¡Îá½ç¼é¤ò¥¥Ã¥Á¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Æ¯¤¯°ÕÍß¤Î¹â¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¼Ò°÷¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¾¦Î®¡×¤¬²¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á
¤³¤³¤Þ¤Ç²ñ¼ÒÁª¤Ó¤ÎÈ½ÃÇ¼´¤È¤·¤Æ¡¢¶È³¦¤È²ñ¼Ò¤Î¹½Â¤¡¢¾õ¶·¤«¤é¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È1¤Ä¡¢¡Ö¾¦Î®¡×¤òÇÄ°®¤¹¤ì¤Ð¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶ÈÂÐºö¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡£¾¦Î®¤È¤Ï¡Ö¾¦ÅªÎ®ÄÌ¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢À¸»º¼Ô¤«¤é¾ÃÈñ¼Ô¤Þ¤Ç¾¦ÉÊ¤Î½êÍ¸¢¤¬°ÜÅ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÇäÇã³èÆ°¤ÎÎ®¤ì¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Àî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¾å¤«¤é²¼¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤ÇÎã¤òµó¤²¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¤Í¡£²ñ¼ÒÆ±»Î¤Î¾¦Î®¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÎã¤Ï3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ú¿ÞÉ½¡Û¡£
¡Ú¿ÞÉ½¡ÛÂåÉ½Åª¤Ê¾¦Î® ½Ð½ê¡§¿¹ÅÄ¾ºÃø¡ØÇ¯¼ý300Ëü±ß¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¡ÖÅ¾¿¦¤Îµ»Ë¡¡×¡Ù¡ÊÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
1¤ÄÌÜ¤Ï»ÅÆþ¤«¤éÈÎÇä¤Ë»ê¤ëÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£¶ÈÌ³ÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¤òÎã¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¾¦¼Ò¤Ï²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¶ÈÌ³ÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»ÅÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ°û¿©Å¹¤Ø²·Çä¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤Ï¾¦¼Ò¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬»ÅÆþÀè¡¢°û¿©Å¹¤¬ÈÎÇäÀè¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÅÆþÀè¢Í¼«¼Ò¢ÍÈÎÇäÀè¤È¾¦ÉÊ¤¬°ÜÅ¾¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬¾¦Î®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï°ÍÍê¸µ¤«¤é°ÍÍêÀè¤Ë»ê¤ëÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÂç·¿½Åµ¡¤ÎÊªÎ®¤òÎã¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢²ÙÊª¤Î°ÍÍê¸µ¡Ê¤³¤³¤Ç¤Ï²¾¤Ë·úÀß¸½¾ì¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë·úÀß²ñ¼Ò¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ë¤Ï¡¢ÊªÎ®²ñ¼Ò¤ØÂç·¿½Åµ¡¤ÎÇÛÁ÷¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÊªÎ®²ñ¼Ò¤Ï°ÍÍêÀè¡Ê¤³¤³¤Ç¤Ï²¾¤Ë·úÀß²ñ¼Ò¤¬»Ü¹©¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ë¤ØÂç·¿½Åµ¡¤òÇÛÁ÷¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤ÏÊªÎ®²ñ¼Ò¤«¤é¸«¤ë¤È°ÍÍê¸µ¢Í¼«¼Ò¢Í°ÍÍêÀè¤ÈÂç·¿½Åµ¡¤¬°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬¾¦Î®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¸µÀÁ¤±¤È²¼ÀÁ¤±¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£IT¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯°ÑÂ÷¤òÎã¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢È¯Ãí´ë¶È¤¬¸µÀÁ¤±´ë¶È¤ÎSIer¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ì¡¼¥¿¡£¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ä±¿ÍÑÅù¤òÀÁ¤±Éé¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô¤ÎÎ¬¾Î¡Ë¤Ø¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¸µÀÁ¤±´ë¶È¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿Í°÷¤À¤±¤Ç³«È¯¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç²¼ÀÁ¤±´ë¶È¡Ê2¼¡ÀÁ¤±¡Ë¤Ø»Å»ö¤òÎ®¤·¡¢²¼ÀÁ¤±¡Ê2¼¡ÀÁ¤±¡Ë´ë¶È¤¬¤Þ¤¿¤½¤Î²¼ÀÁ¤±¡Ê3¼¡ÀÁ¤±¡Ë´ë¶È¤Ë¡Ä¤ÈÈ¯Ãí¤¬Àî¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤à¤·¤íÂì¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤Ï²¼ÀÁ¤±¡Ê2¼¡ÀÁ¤±¡Ë´ë¶È¤«¤é¸«¤ë¤È¸µÀÁ¤±¢Í¼«¼Ò¢Í²¼ÀÁ¤±¡Ê3¼¡¡Ë´ë¶È¤È»Å»ö¤¬°ÜÅ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬¾¦Î®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3¤Ä¤Î¾¦Î®¤È¤â¤Ë¡¢²¼Î®¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Û¤É¼Ò°÷¤ÎÂÔ¶ø¤¬°¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¦Î®Åª¤Ë¾å¤Î²ñ¼Ò¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Î¤¿¤á¡¢ÃÍ¾å¤²Åù¤Î´õË¾¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²¼Î®¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¸Ä¿ÍµÒÁê¼ê¤Î»ö¶È¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÈèÊÀ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÃæ´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ËÍø±×¤òÃæÈ´¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È²½¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¾¦Î®¤¬¾åÎ®¤À¤È¡¢Ãæ´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ËÍø±×¤ò¾è¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Å¬Àµ²Á³Ê¤Ç¼è°ú¤Ç¤¡¢²ñ¼Ò¤âÌÙ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤òÎã¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÉÊ¹©¾ì¤Î²¼ÀÁ¤±¥á¡¼¥«¡¼¤È¡¢¤½¤ÎÃæ´Ö¥á¡¼¥«¡¼¤È¡¢¸µÀÁ¤±¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤Î²ñ¼Ò¤ÎÂÔ¶ø¤¬ÎÉ¤¤¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¾¦Î®¤â¡¢¶È³¦¤ä²ñ¼Ò¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÎã³°Åª¤ÊÎ®¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÆÃµö¼èÆÀÅù¤Ç¤½¤Î´ë¶È¤Ç¤·¤«À¸»º¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÊ£¿ôÊú¤¨¤ëÅù¤Ç¤½¤Î´ë¶È¤Ç¤·¤«¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¦Î®¤â¤Þ¤¿Å¾¿¦Àè¤Î¶È³¦¡¦²ñ¼ÒÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¸«¶Ë¤áÊý
¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¸«¶Ë¤áÊý¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¡¤½¤Î¶È³¦¤¬²Ô¤²¤ë¶È³¦¤Ê¤Î¤«¡¢¢²ñ¼Ò¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëµá¿ÍÉ¼¤ä¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤ÎÉ¾È½¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ£¾¦Î®¤Î°ÌÃÖ¤¬¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤Î3¤Ä¤ò²ñ¼ÒÁª¤Ó¤ÎÈ½ÃÇ¼´¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢³Î¼Â¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤ÎËâ¤Î¼ê¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤·º£¤Î²ñ¼Ò¤³¤½¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤À¤È¸«¶Ë¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Å¾¿¦¤Î¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¹ÅÄ ¾º
10²óÅ¾¿¦¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î
²¿¤Î»ñ³Ê¤âµ»½Ñ¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½¢¿¦É¹²Ï´ü¤Î1998Ç¯¤ËÂç³Ø¤òÂ´¶È¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤ë¡£¿·Â´Æþ¼Ò¤·¤¿Ç¯¼ý300Ëü±ß¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯IT´ë¶È»ÍÅ·²¦¤Î°ì³Ñ¡ÊÅö»þ¡£¤½¤Î¸åÅÝ»º¡Ë¤ò3Ç¯¤Ç¼¤á¤¿¸å¡¢2¼ÒÌÜ¤Ï1¥õ·î¤Ç¡¢3¼ÒÌÜ¤Ï2¥õ·î¤ÇÂà¿¦¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÀ¸³è20Ç¯´Ö¤Ç10²ó¤ÎÅ¾¿¦¤ò·Ð¸³¤·¡¢Ç¯¼ý¤ÎÍð¹â²¼¤òÌ£¤ï¤¦¤â¡Ö¤Á¤ç¤¤¥¹¥éÅ¾¿¦¡×¤ÇÇ¯¼ý300Ëü±ß¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¤³¤ÎÅ¾¿¦Ë¡¤ò¾Ò²ð¤·¤¿ºÆ½¢¿¦»Ù±ç¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ç100²ó°Ê¾å³«ºÅ¡¢2,000¿Í¤ÎÅ¾¿¦¤ÈºÆ½¢¿¦¤Î»Ù±ç¤ò¤¹¤ë¡£Twitter¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¹ç·×13,000¿Í¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÇä¤ì¤ë¡ª¥¹¥â¡¼¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®¸ùÀïÎ¬¡Ù¡ÊÌÀÆü¹á½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£