¹ËöÎÃ»Ò ÉÔÎÑÊóÆ»Áê¼ê¤ÎÅ¹¡Øsio¡Ù¤ÈÉ×¡¦¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¸¥å¥ó¤ÎÅ¹¤Ï¡ÖÅÌÊâ£±Ê¬¡×¤È¤¤¤¦à¤´¶á½ê´¶á
6·î7Æü¡¢¹ËöÎÃ»Ò¤Èà¥ß¥·¥å¥é¥ó1¤ÄÀ±á¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ösio¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¡¦Ä»±©¼þºî»á¤Î¡ÖWÉÔÎÑµ¿ÏÇ¡×¤¬½µ´©Ê¸½Õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È3·î²¼½Ü°Ê¹ß¡¢¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¯¤Ê¤êº£·î3Æü¤ÎÌë¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¹Ëö¤Ïà·Ú¤½¤¦¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹á¤ò°ú¤¤¤Æ¹âµé¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡£Ä»±©»á¤â»þ´Öº¹¤ÇÆ±¤¸¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤ê¡¢£µ»þ´Ö¤Û¤É·Ð²á¤·¤¿¿¼Ìë£³»þ¤Ë¹Ëö¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
£³¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ë¹Ëö¤¬ÅÔÆâ¤Ç¤Ê¤¼¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«ÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¹Ëö¤ÏÊ¸½Õ¤ÎÄ¾·â¤ËÂÐ¤·¡¢
¡Ö¤Ï¤¢¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×
·ã¹â¤·¡¢à»ä¤ÏÀ¯¼£²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¸ø¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ªá¤Èà¥Ö¥ÁÀÚ¤ìÂÐ±þá¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ï¤½¤¦°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ö¹Ëö¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀÎ¤Ï²¿ÅÙ¤â¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÊó¤¸¤é¤ì¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÂç¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤ÆàÎÉ¤Êì¿Æá¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯5·î¤Ë¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Þ¥¶¡¼¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡×¡Ê½÷À»ïµ¼Ô¡Ë
¤½¤Î¸å¡¢¹Ëö¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÏËÜ¿Í¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¤â
¡ÔÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸·½ÅÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ
¤È¤·¤¿¡£¹Ëö¤È¤Ï°ã¤¤¡¢»öÌ³½ê¤ÏÉÔÎÑ¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤âÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¤³¤ì¤ÇÊóÆ»¤Ï°ìµ¤¤Ë²áÇ®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊ¸½Õ¤ÎÊóÆ»¤À¤±¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ê¤É¡¢Âç¼ê¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï¼è¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·»öÌ³½ê¤¬¸ø¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Çà¼è¤ê°·¤¤£Ï£Ëá¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Î»æÌÌ¤ÏÈó¾ï¤Ë¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â»öÌ³½ê¥³¥á¥ó¥È¤ò·Ú¤¯¾Ò²ð¤¹¤ëÄøÅÙ¤Î×ÖÅÙ¤¬Æ¯¤¤¤¿¡×¡Ê¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼´Ø·¸¼Ô¡Ë
°ìÊý¹Ëö¤ÎÉ×¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¸¥å¥ó¤ÏÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é
¡Ô¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¿´¤ËÅô²Ð¤ò¡Õ
¤ò¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£°ìÊý¤ÎÄ»±©»á¤Ï£Ó£Î£Ó¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤òÉõº¿¡£±ê¾å¤«¤éÆ¨¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÆó¿Í¡¢ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ëà¤´¶á½ê¤µ¤óá¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤ÎÅ¹¤ÈÄ»±©¤µ¤ó¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Øsio¡Ù¤Ï¶¦¤ËÂå¡¹ÌÚ¾å¸¶¤Ë¤¢¤ê¡¢ÃÏ¿Þ¾å¤Ç¸«¤ì¤ÐÅÌÊâ£±Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ç¤¹¡£²¼¼ê¤·¤¿¤éÉáÃÊ¤«¤é´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¹Ëö¤µ¤ó¤ÏÉ×¤ÎÅ¹¤Î»ê¶áµ÷Î¥¤Îà¤´¶á½ê¤µ¤óá¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¥ã¥ó¥É¥ë¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤ËºÊ¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤ÎÁê¼ê¤¬±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê¿´¶¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤ËÂå¡¹ÌÚ¾å¸¶ºß½»¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡Ù¤Î¾®ÌÚÇîÌÀ¤â¡¢8Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ø¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤¡Ù¤Ç
¡Ösio¤Î¤ªÅ¹¤È¡¢Ã¶Æá¤Î¤ªÅ¹¤Í¡¢Æ±¤¸ÄÌ¤ê¤Ê¤Î¡¢¤Û¤Ü¡£100¥á¡¼¥È¥ë¤°¤é¤¤¤è¡¢µ÷Î¥¤Ï¡×
¤Èà¤´¶á½êá¤Ö¤ê¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
½Ð±é¤·¤¿CMÆ°²è¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔÎÑÁûÆ°¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇÈÌæ¤ò¹¤²¤½¤¦¤À¡½¡½¡£