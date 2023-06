6月9日に開催された配信イベントSummer Game Fest 2023にて、『ファイナルファンタジーVII リバース』が2024年初頭に2枚組で発売すると発表された。

あわせて、本格的なゲームプレイ映像がお披露目された。本作の対応プラットフォームはPS5となっている。

『ファイナルファンタジーVII リバース』は、1997年に登場したプレイステーション用ソフト『ファイナルファンタジーVII』のフルリメイク版にあたる三部作プロジェクトの第2作。2020年に登場した第1作『ファイナルファンタジーVII リメイク』と追加要素を含めた『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』では、全体の10%から15%にあたる「ミッドガル脱出」までの内容が描かれていた。

このたび公開された映像では戦闘シーンやチョコボでの移動シーンといったゲームプレイ映像のほか、セフィロスの過去や「コスモキャニオン」を彷彿とさせる場面も収録されている。また、映像の冒頭では本作に登場するティファやエアリスなど、クラウドの仲間たちが負傷し搬送される場面も登場。オリジナル版との差異に引き続き注目したい。

さらに、本商品のパッケージ版は、前作に引き続きブルーレイディスク2枚組で販売される。大ボリュームの冒険に期待しよう。

※この記事の画像はすべて配信中の映像からキャプチャしたものです。

『FINAL FANTASY VII REBIRTH』

最新トレーラー公開のお知らせ

『FINAL FANTASY VII EVER CRISIS』

最新トレーラー公開/クローズドβテスト参加者募集開始および事前登録開始のお知らせ

株式会社スクウェア・エニックス(本社:東京都新宿区代表取締役社長:桐生隆司)は、本日「Summer Game Fest 2023」において『FINAL FANTASY VII REBIRTH』の最新トレーラーを公開いたしました。また、『FINAL FANTASY VII EVER CRISIS』では最新トレーラーの公開に加え、クローズドβテスト参加者の募集および事前登録(※)を開始いたしました。

※ご利用の環境によって、各ストアの「予約注文」・「事前登録」の反映までお時間をいただく場合がございます。

両ストアにて受付が開始され次第、公式SNSアカウントにてお知らせさせていただきます。

『FINAL FANTASY VII REBIRTH』

Summer Game Fest 2023 トレーラー

https://youtu.be/I21mOYRsqrI

公式サイト

https://www.jp.square-enix.com/ffvii_rebirth/

『FINAL FANTASY VII EVER CRISIS』 Summer Game Fest 2023 トレーラー

https://youtu.be/sj7xpqWQQG8

公式サイト

https://jp.ffviiec.com/

『FINAL FANTASY VII EVER CRISIS』

クローズドβテスト参加者募集開始

正式サービスに向けて、クローズドβテストを実施いたします。

プレイされたみなさまからのご意見・ご感想を元に、さらなる品質向上に努めてまいりますので、ぜひご協力をお願いいたします。

■募集期間:

2023年6月9日(金)〜 6月28日(水)23:59

■開催期間:

2023年7月7日(金)〜 7月14日(金)15:59予定

※開始時刻は公式Twitterでお知らせいたします。

■推奨動作環境

●iOS

システム:iOS13.0以降

ストレージ:8GB以上の空き容量を要する

デバイス:iPhone 11,iPhone XS,iPhone XR,iPhone SE (第2世代)

iPad (第8世代),iPad Air (第3世代),iPad Pro (第2世代),iPad mini (第6世代)以降

●Android

システム:Android8.0以降

ストレージ:8GB以上の空き容量を要する

CPU :ARM v8a 64bit

SoC :Snapdragon 845 以降

RAM :4GB以上

※正式サービス時の推奨端末とは異なる場合があります。

※テストのため、予期しない不具合が発生する可能性があります。

■募集人数:

10,000人(iOS:5,000人, Android:5,000人)

※募集人数を上回る応募があった場合、抽選とさせていただきます。

クローズドβテストへの応募・詳細は、下記のサイトをご覧ください。

クローズドβテスト特設サイト:https://jp.ffviiec.com/cbt/

『FINAL FANTASY VII EVER CRISIS』

事前登録受付開始

『FINAL FANTASY VII EVER CRISIS』にて事前登録の受付を開始いたしました。事前登録77万人達成でサービス開始時にユーザー全員にゲーム内アイテムの「★5 ツバイハンダー×1」、 100万人達成すると「★5 武器確定ガチャチケット×1」をプレゼントいたします。奮ってご登録下さい。

▷事前登録の詳細はこちらhttps://jp.ffviiec.com/pre-registration/

▷公式Twitter(公式アカウントをフォロー)

https://twitter.com/FFVII_EC_JP

※ご利用の環境によって、各ストアの「予約注文」・「事前登録」の反映までお時間をいただく場合がございます。両ストアにて受付が開始され次第、公式SNSアカウントにてお知らせさせていただきます。

『FINAL FANTASY VII REBIRTH』商品概要

『FINAL FANTASY VII REBIRTH』は、2020年4月に発売した『FINAL FANTASY VII REMAKE』から続く「FINAL FANTASY VII リメイクプロジェクト」全三部作の第2作目として現在制作中の作品です。

タイトル FINAL FANTASY VII REBIRTH /ファイナルファンタジーVII リバース

ジャンル RPG

プラットフォーム PlayStation®5

発売日 2024年

希望小売価格 未定

公式サイト https://www.jp.square-enix.com/ffvii_rebirth/

公式Twitter https://twitter.com/ffviir_cloud

権利表記 © SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:©1997 YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY VII EVER CRISIS』商品概要

『FINAL FANTASY VII EVER CRISIS』は、完全新作オリジナルストーリー:初めて明かされる若き日の英雄「セフィロス」に秘められた物語と共に、原作『FINAL FANTASY VII』と『CRISIS CORE

-FINAL FANTASY VII-』が章立て配信で展開されます。

タイトル FINAL FANTASY VII EVER CRISIS /ファイナルファンタジーVII エバークライシス

ジャンル RPG

プラットフォーム iOS/Android

配信時期 未定

価格 アイテム課金型(基本プレイ無料)

公式サイト https://jp.ffviiec.com/

公式Twitter https://twitter.com/FFVII_EC_JP

権利表記 © 1997, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

Powered by Applibot, Inc.

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

CHARACTER ILLUSTRATION: LISA FUJISE

◆『FINAL FANTASY VII』について

1997 年に発売され、壮大で感動的な物語や魅力的なキャラクター、当時最先端の技術を駆使した映像が多くの人を魅了し、これまでに、1,410万本以上(

※1)の世界累計販売本数を記録しています。

◆「FINAL FANTASY」シリーズについて

