神奈川県立湘南台高校＝藤沢市神奈川県立湘南台高校（藤沢市）で４月、付け毛（エクステンション）をしていた女子生徒１人が「校則に抵触する頭髪」として、クラスの集合写真から除外されたことが関係者への取材で分かった。生徒は前年度、当時の担任教諭から許可を得ていたが、新しい担任はこうした経緯を確かめずに問題視。生徒がその場で対処すると伝えても撮影に加わることを許さず、排除したという。県教育委員会は取材に「