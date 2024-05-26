西武は26日、松井稼頭央監督（48）がこの日のオリックス戦（ベルーナドーム）を最後に休養に入ることで合意したと発表した。交流戦初日である28日の中日戦（バンテリンドーム）から、渡辺久信GM（58）が兼任で監督代行として指揮を執ることも合わせて発表された。休養発表を受けて松井監督がオリックス戦後に取材に応じ「（以前から休養は）意識はしてないですよ。そういうつもりでもやってないですし」と話した。この日オリックス