立憲民主党蓮舫参議院議員が東京都知事選挙に立候補する意向を固めました。27日午後、記者会見で表明します。複数の関係者によりますと、蓮舫参議院議員は7月7日投開票の東京都知事選挙に立候補する意向を固め、27日午後、記者会見を開き表明するということです。また、立憲の都連幹部によりますと、どこの党からも推薦を受けず、無所属で出馬する方向で調整しているということです。一方、3選を目指す小池都知事は29日