ミャンマーの少数派イスラム教徒ロヒンギャが戦闘に巻きこまれ、命を落としたり、家を追われたりする人が急増している。難民危機再発の可能性が高まる中、国際社会が相次ぎ懸念を表明。戦闘の当事者である国軍と少数民族武装勢力に自制を求めている。【写真】危険な海渡るロヒンギャ…命がけの密航「暴力の即時停止と区別のない市民の保護を求める」。国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）は24日、国軍とラカイン族のアラカン軍