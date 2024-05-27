謹慎明けのFUJIWARAの藤本敏史が、先月の給料を暴露。想像を絶する金額に千鳥の2人が「えぇぇ!?」と驚き、大爆笑する一幕があった。【動画】フジモンの謹慎中の給料『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。家庭的なCMやゴールデンのMCなど好感度がノリに乗っているノブ。好感度で