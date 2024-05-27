300日がボーダーライン…離婚後、まさかの「妊娠」が発覚！「戸籍・養育費」はどうなる？【弁護士が解説】THE GOLD ONLINE（ゴール…

300日がボーダー…離婚した後に妊娠発覚「戸籍・養育費」はどうなる？

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 離婚後に妊娠が発覚した場合の戸籍や養育費などについて弁護士が解説した
  • 子どもを育てるための費用は、一定の期間働くことができなかったという
  • 養育費は、離婚後300日以内に生まれた場合は前の夫の子どもと推定される
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