40代になって自分が望むようなキャリアを形成できていない場合、強烈な焦りを抱くことがあります。自身の将来への不安から、嘘つきな経営者との不倫から抜け出せなくなった優子さん（仮名）のエピソードを、メンタル心理カウンセラーの並木まきがお届けします。友人たちには敵わないとコンプレックスを抱く日々優子さんは、30代までずっと派遣社員としていろいろな職場を転々とし、気づけば40代になっていたそう。「これ」というキ