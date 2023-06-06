¥í¥·¥¢¤Î¥é¥¸¥ª¶É¤Ç¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Îµ¶±éÀâÊüÁ÷ ÂçÅýÎÎÉÜ
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï5Æü¡¢¹ñÆâ¤ÎÊ£¿ô¤Î¥é¥¸¥ª¶É¤¬¥Ï¥Ã¥¥ó¥°Èï³²¤ËÁø¤¤¡¢¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥×¡¼¥Á¥ó¡ÊVladimir Putin¡ËÂçÅýÎÎ¤Î¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤ëµ¶¤Î±éÀâ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Îµ¶±éÀâ¤Ï¡¢ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤äÊÆ¹ñ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬¡¢Æ±¹ñ¤È¹ñ¶¤òÀÜ¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤Î¥¯¥ë¥¹¥¯¡ÊKursk¡Ë¡¢¥Ù¥ë¥´¥í¥É¡ÊBelgorod¡Ë¡¢¥Ö¥ê¥ã¥ó¥¹¥¯¡ÊBryansk¡Ë¤Î3½£¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²»À¼¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢²ü¸·Îá¤äÁíÆ°°÷¡¢Æ±3½£¤Î½»Ì±¤ÎÈòÆñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ë¥é¥¸¥ª¶É¤Ï¡¢µ¶±éÀâ¤ÏÌó40Ê¬Â³¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÅýÎÎÉÜ¤Î¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¦¥Ú¥¹¥³¥Õ¡ÊDmitry Peskov¡ËÊóÆ»´±¤Ï¡¢¥í¥·¥¢ÄÌ¿®¡ÊRIA¡Ë¤ËÂÐ¤·¡Ö³Î¤«¤Ë¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡×¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤ÏÉüµì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ë¥´¥í¥É½£Åö¶É¤Ïº£²ó¤Î±éÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¿²º¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë½£Ì±¤Ëº®Íð¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¡×¤À¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±½£¤Ë¶á¤¤¥Ü¥í¥Í¥¸¡ÊVoronezh¡Ë½£Åö¶É¤â½»Ì±¤ËÂÐ¤·¡Ö¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤Î¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¿´ÇÛ¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦Æ°²è¡§¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÆîÉô¤Ç¥À¥à°ìÉôÇË²õ ¥í¥·¥¢¤ÈÁê¸ßÈóÆñ
¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎNATO²ÃÌÁ¡¢¥í¥·¥¢¤È¤ÎÊ¶ÁèÃæ¤Ï¡ÖÉÔ²ÄÇ½¡× ¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á
¡¦»úËë¡§Ì´¤ÏÊ¼»Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È ¡ÖÀïÁè¤´¤Ã¤³¡×¤ÇÍ·¤Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á