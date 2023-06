体重が最大で316キロ(697ポンド)にまで増え、病気によって脚が異様に巨大化してしまった女性は今から2年前、一大決心をしてダイエットを開始した。そんな女性が昨年、TikTokを始めて自身のありのままの姿を公開したところ、「醜い」「見たくない」といったコメントが相次いだ。しかし女性は「努力することこそ大切」と前向きな姿勢を崩さず、多くの人をインスパイアしている。英ニュースメディア『The Daily Star』が伝えた。

米ミシガン州デトロイトに住むジャメカさん(Jameka)は、中学3年生(アメリカでは9年生)の時に体重が約93キロ(205ポンド)あり、最も重い時には316キロに達していた。

常に肥満に悩んできたというジャメカさんは、皮下脂肪組織が病的に増殖する「脂肪浮腫」と、生まれつきリンパ液の流れが滞り手脚などにむくみが生じる「リンパ浮腫」を患っており、下半身が異常なほど巨大化している。デコボコして膨らんだ脚は通常の2倍はあり、疲れると痛みがひどいそうだ。

ジャメカさんが食事療法とエクササイズをベースにしたダイエットを始めたのは2021年夏頃で、「自分自身を受け入れ、前向きになろう」と決意したという。

ジャメカさんは当時のことを「私は常にうつ、不安、恐怖心にさいなまれ、体重がどんどん増えていったの。そして体重が増えるたびに、私の脚も巨大化していったわ」と明かし、このように続けた。

「外出するとジロジロ見られ、陰でコソコソ何かを言われるの。今もそうだけど、『どうしてそんな脚になるまで放っておいたの?』『痛みはあるの?』とよく質問されるのよ。」

「ただ自分でも、病気だけが肥満の原因ではないことは分かっていてね。過食が脚の巨大化に拍車をかけたのは間違いないわ。それで命の危険を感じ、痩せる決意を固めたの。」

そして2022年4月、ジャメカさんは「病気についてより多くの人に知ってもらい、自分の減量の過程を見てもらいたい」という思いからTikTokを開始。自身のありのままの姿を晒してきた。

ジャメカさんの体重は2022年8月、最も重い時から72キロ減の244キロ(539ポンド)に、現在の服のサイズは5XLから2XLになり、「病気であっても頑張れば痩せられるということを証明した結果よ」と喜んでいた。現在の体重については明かしていないが、ジャメカさんは看護助手として働いており、一日12時間のシフト後は特に脚のむくみがひどく「減量は決して楽ではない」と語っている。

そんなジャメカさんのTikTokには、「あなたの脚など見たくない」「ただ怠慢なだけのデブ」「人間とは思えない」「醜い」といったヘイターからのコメントが絶えないそうで、ジャメカさんはこう反論している。

「私は確かに肥満だけど、自分が醜いとは思わない。それに私は今、トレーナーをつけてジムに通い、痩せる努力をしているの。手術も受ける予定だし、病気の知識もないくせに私のことを批判しないで欲しいわ!」

一方でジャメカさんの前向きな姿にインスパイアされる人も多く、4月6日付のエクササイズの動画は再生回数が600万回を超えるほどの反響があり、次のようなコメントが寄せられた。

「あなたには刺激を受けている。これからも頑張って!」

「自分の状態を良くしようと努力する人を見ると嬉しくなる。」

「どんどん美しくなって! あなたはきっと目標を達成できるわ。」

「きっと私が想像できないような苦しみを味わってきたと思う。くじけないで!」

「私もあなたのように前向きになりたい。」

そしてジャメカさんはこれらのコメントに感謝し、こんな言葉を残している。

「もしリンパ浮腫のことを知らない人がいたら、調べてみて! 私は体重が316キロもあったけど、命を落とす前に自分を変える決意をしたの。まだまだ先は長いけど、未来のために努力することを止めないわ!」

