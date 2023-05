ネット上でポルノを提供する組織に対して閲覧者の年齢確認を求める法律が、ユタ州で2023年5月2日から施行されました。これを受けて、世界最大級のポルノサイト・Pornhubはユタ州のIPアドレスからのアクセスを全面的にブロックし、サイトにアクセスできないことを説明するムービーに誘導しています。

この問題のきっかけになったのは「SB0287:オンラインポルノ視聴年齢要件」という法案。概要は「未成年者に有害なポルノなどを提供する営利企業に対する義務や責任を負わせるもの」となっていて、要するに、ポルノサイトの運営業者に閲覧者の年齢確認を求めています。ISPやホスティング事業者は、コンテンツ作成者でない限りは責任を負わないという免責規定もあります。

「有害なポルノ」についても定義されています。法律らしく堅苦しい表現が続きますが、まとめると、描画方法は実写かアニメかその他の描画方法かは問わず、対象描写は「陰毛、肛門、外陰部、性器、女性の乳首」「乳首/乳房/尻/肛門/性器を触れる/もむ/愛撫する」「性交、自慰、性器以外を用いた性交、獣姦、オーラルセックス、ムチ打ち、排泄、露出、その他のあらゆる性行為」となっています。

法案「SB0287」は議会に提出されると無事通過し、スペンサー・コックス知事が2023年3月に署名。5月2日から施行されることになりました。

これに対してPornhubは、ユタ州のIPアドレスからアクセスした場合はサイトを見せず、代わりにアダルトパフォーマーで弁護委員会メンバーでもあるシェリー・ダビール氏が「なぜサイトにアクセスできなくなるか」を説明するムービーを見せる対応を取りました。以下がそのムービーです。

ムービーの中でダビール氏は以下のように語っています。

「Pornhubの最大の使命は安全性とコンプライアンスですが、プラットフォームにアクセスするたびにIDカードを求めるのは、ユーザーを保護するための効果的なソリューションとはいえず、むしろ子どもたちとあなたのプライバシーを危険にさらします」

「適切な執行を伴わない年齢認証の義務化は、プラットフォームが順守するか否か選択する機会を与えます。他の州でもすでにみられるように、安全対策が不十分なサイトへのトラフィックを増やすだけです。私たちほど対策を施しているサイトはほとんどありません。子どもたちとあなたのユーザーのプライバシーを守るため、いかなる法律も、ポルノコンテンツを提供するすべてのプラットフォームに対して施行されなければなりません」

「最善かつ最も効果的な解決策は、ユーザーを端末で識別し、その識別内容に基づいて年齢制限のあるコンテンツやサイトへのアクセスを許可することだと思います。真の解決策が提示されるまで、私たちはユタ州からのアクセスを完全に無効にするという難しい決断をしました。手遅れになる前に代議員に連絡し、プライバシーを尊重しつつインターネットをより安全にするような端末ベースの年齢確認ソリューションを要求してください」

「未成年者にとって有害なコンテンツ」について運営サイトが責任を負う法律は、まず2023年1月にルイジアナ州で成立。他の州でもこれに続く動きがあり、アーカンソー州でも法制化が行われました。

なお、ユタ州は聖典「モルモン書」を用いることから「モルモン教」の通称で知られる末日聖徒イエス・キリスト教会の信者が歴史的に多く、議員の中でも大半が信者です。その戒律には「純潔の律法」があり、「結婚して初めて,伴侶と性的な関係を持つことが許される」ことを定め、ポルノグラフィーを「サタンの恐ろしい誘惑」として避けるように勧めています。

こうした事情もあって、2016年にユタ州の下院議会は「ポルノは公衆衛生上の危機」であるという決議を行っています。またこのとき、末日聖徒イエス・キリスト教会において2番目に高位の指導者組織である十二使徒定員会のジェフリー・R・ホランド長老は、ポルノを鳥インフルエンザやコレラ、ジフテリア、ポリオといった伝染病になぞらえて「根絶する必要がある」と述べました。

コックス知事は2021年に、ユタ州で販売されるすべてのスマートフォンやタブレットにポルノコンテンツフィルターを追加することをメーカーに義務づける法律に署名しており、ポルノには厳しい姿勢を示していることから、そう簡単にPornhubへのアクセスが復活する状況にはならないかもしれません。