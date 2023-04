今月16日、警察が容疑者を追いかける場面に偶然居合わせたピザ屋の配達員が、容疑者捕獲に貢献し話題を呼んでいる。緊迫した状況の中、配達員の男性はピザの箱を手にしたまま状況を確認すると、容疑者が目の前を駆けていくタイミングである行動をとったのだ。「何かしなければと思ったんだ」と話す男性の咄嗟の判断に称賛の声が集まっていると、米ニュースメディア『Fox News』などが伝えた。

米ペンシルベニア州デラウェア郡アストンにあるピザ屋「Cocco’s Pizza」で配達員として働くタイラー・モレルさん(Tyler Morrell、29)は午後3時、同郡ブルックヘブンの民家へ配達に来ていた。民家の玄関先に設置された監視カメラには、ピザの箱を手にして家主が出てくるのを待つタイラーさんの姿が映っている。しかしその背後に1台の黒い車と複数のパトカーが近づいてきて、カーチェイスを繰り広げていたのが見えた。

黒い車が車道の外を走り、2台のパトカーが追跡する様子が画面右から左に向かって映し出される。家主の女性は目の前で起きた非日常的な光景を目にし、「オーマイガー!」と何度も叫んで軽いパニックを起こしていた。一方のタイラーさんは、ピザの箱を手にしたまま車道の方へ近づいて冷静に状況を確認している。タイラーさんは車で配達に来ていたようで、停車させていた自分の車にぶつかってしまわないか心配している様子だった。

その後、容疑者の車が電柱に衝突し、容疑者は車から降りて逃走を図った。タイラーさんは、容疑者が自分の方に向かって走ってくると確信し、車道から少し離れて距離をとると、容疑者が目の前を通り過ぎるタイミングで近づき片足を出した。すると容疑者は見事にタイラーさんの足に引っかかり、その場で大転倒したのだ。そこにパトカーから降りてきた警察官がすぐさま駆けつけ、容疑者の身柄を確保した。

大学のラクロス部でゴールキーパーを務めていたというタイラーさんは「容疑者が逃げる方向にちょうど私が立っていたので、何かした方がいいと考えて、足を出してみることにしました。『何かおかしいと感じたら、行動を起こしなさい』と言われて育ってきたので、自分にできることをしなければと思ったんです。ちょっとつまずかせようとしたのですが、容疑者は飛んでいきましたね。ピザの上のチーズが落ちないように、最善を尽くしましたよ」とジョークを交えて当時を振り返った。タイラーさんの努力の甲斐がありピザは無事で、家主は美味しいピザを楽しむことができたそうだ。

地元警察は、タイラーさんの協力により逮捕した容疑者は17歳の男で、同じ車に乗っていた19歳の男も逮捕したことを公表している。2人が乗っていたのは盗難車であり、それを発見した警察官に追われていたという。また2人は車の盗難だけでなく、麻薬の所持、警察からの逃走、カーチェイスの際の交通違反など複数の罪に問われている。

この動画はネット上に公開されると瞬く間に拡散され、タイラーさんの華麗なアシストが大いに注目を集めた。動画を見た人々からは「ピザを落としていないし、とても良い動きだ」「ピザを手に持ったままなのがすごいよね」「素晴らしい! よくやった!」などの絶賛が寄せられ、「チップをはずんであげて」という声も届いた。

なお、何度も今回の映像を見たというブルックヘブン警察のマイケル・ヴァイス署長(Michael Vice)は「タイラーさんは警察の姿を見て状況を判断すると、その一瞬で助けに入ることを決断したのです」とタイラーさんの行動を称賛している。その一方で「市民には事件に介入してもらいたくはありません」とも話しており、ケガなどの危険性を考慮し、警察の力だけで逮捕するのが好ましいと呼びかけた。

