ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¤Î°Ç¤òË½Ïª¡ÖÆ±¤¸¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤¬£±£¶ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ºë¶ÌÊÛ¸î»Î²ñ¤Î¿·²ñÄ¹¤Ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¸ÎÈøºêË¤µ¤ó¤Î·»¡¢Èøºê¹¯ÊÛ¸î»Î¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤Ãç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ï¡Ë¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È¤á¤Ã¤Á¤ãÃç°¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡×¤È¥µ¥é¥ê¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£²½àÍ¥¾¡¤Î¡Ö¤µ¤ä¹á¡×¤Ï¡¢¥³¥ó¥ÓÃç¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£Åö¤Î¿·»³¤Ï²þ¤á¤ÆÀÐ°æ¤È¤Î¥³¥ó¥ÓÃç¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖËÍ¤é·ë¹½Ãç°¤¤¡£¥É¥é¥¤¤Ê´¶¤¸¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Ï¡ÖÀÎ¡¢Ì¾Á°¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥³¥ó¥Ó¤ÇÅÅ¼Ö¤âÆ±¤¸¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¡¢ÉñÂæ¤Ç¤Ï¾å¼ê²¼¼ê¤«¤é¡Ê¤½¤ì¤¾¤ì¡Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤«¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬ÊÌ¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¡£Ì¡ºÍ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡×¤ÈË½Ïª¡£·ÝÇ½³¦¤Î¾ðÊóÄÌ¤Î°ìÃ¼¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤¿¡£