´ßÅÄ¼óÁê½±·â»ö·ï¡¡ÇúÈ¯Ä¾¸å¤ËÈÈ¿Í¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤¿µù»Õ¤Ë£Ó£Î£Ó¶ÃØ³¡ÖºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¡×
¡¡´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤¬£±£µÆü¡¢ÏÂ²Î»³¡¦»¨²ìºêµù¹Á¤Ç¤ÎÍ·ÀâÃæ¡¢ÇúÈ¯Êª¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼ã¤¤ÃË¤Ë½±·â¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤ÏÂ¾¤Î¾ì½ê¤ËÈòÆñ¤·¤ÆÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£··î¤Ë¤Ï°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬»²±¡Áªµó¤ÎÍ·Àâ¤ÇË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆàÎÉ¤Ç¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¡ÊÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡Ë¤Ëº¨¤ß¤ò»ý¤Ä»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤Ë¼êÀ½¤Î½Æ¤Ç½±·â¤µ¤ì¤Æ»àË´¤¹¤ë»´»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ·Ù»¡¤ÏÀ¯¼£²È¤ËÂÐ¤¹¤ë·ÙÈ÷ÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Æ¸·²üÂÖÀª¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Î»ö·ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£·î£±£±Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÌÐÌÚÉÒ½¼´´»öÄ¹¤¬½°±¡ÊäÁª¤ÇÀéÍÕ£µ¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤¿±ÑÍø¥¢¥ë¥Õ¥£¥ä»á¤Î±þ±ç±éÀâ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©·Ù¤¬¸·²ü·ÙÈ÷ÂÎÀ©¤òÉß¤¤¤Æ¥¬¥Ã¥Á¥ê¥¬¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«º£²ó¡¢ÇúÈ¯Êª¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬´ßÅÄ¼óÁê¤Ë¶á¤Å¤±¤¿»ö¼Â¤Ï¡¢·Ù»¡¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÆüËÜÃæ¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥í»ö·ï¡×¡ÖÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¡×¡Ö¶ä¿§¤ÎÊªÂÎ¡×¡Ö·ÙÈ÷ÂÎÀ©¡×¡Ö»¨²ìºêµù¹Á¡×¡Ö¥Ñ¥¤¥×ÇúÃÆ¡×¤Ê¤É´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¤¬¼¡¡¹¤Ë¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡££Ó£Î£Ó¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢ÇúÈ¯Ä¾¸å¤ËÃÏ¸µ¤Îµù»Õ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤¿¤Á¤¬ÈÈ¿Í¤ÎÃË¤ò²Ì´º¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤ë»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Öµù»Õ¤ÎÃË¤ò¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤ëÆ°¤¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Öµù»Õ¤Î¤ª¤Ã¤µ¤óºÇ¶¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£