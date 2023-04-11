今売れてるホームシアターシステムTOP10、ソニー「HT-S100F」が2週連続首位 2023/4/11
「BCNランキング」2023年3月27日から4月2日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
2位 JBL Bar 5.0 MultiBeam
JBLBAR50MBBLKJN（ハーマンインターナショナル）
3位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ディーアンドエムホールディングス）
4位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
5位 サウンドバー
SR-B20A（ヤマハ）
6位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
7位 Bose TV Speaker（BOSE）
8位 TS6100（TCL Corporation）
9位 Razer Leviathan V2 X
RZ05-04280100-R3M1（Razer）
10位 サウンドバー ブラック
SR-C20A(B)（ヤマハ）＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。