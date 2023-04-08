今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、「Xperia 10 IV(SoftBank)」浮上、GoogleのTOP2独占崩れる 2023/4/9
「BCNランキング」2023年3月27日から4月2日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Pixel 6a(au)（Google）
2位 Xperia 10 IV（ソニー）
3位 Reno7 A（OPPO）
4位 Pixel 6a(Softbank)（Google）
5位 arrows We FCG01（FCNT）
6位 AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）
7位 Pixel 7(au)（Google）
8位 Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）
9位 Reno7 A(Y!mobile)（OPPO）
10位 Xperia 10 IV SO-52C（ソニー）＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。