ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡¡¥ì¥¸ÂÞÍÎÁ²½¤òÈãÈ½¡Ö¥ì¥¸ÂÞÌµ¤¯¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Î²á¾êÊñÁõ¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤ë¡×
¡¡¼Â¶È²È¤Î¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤³¤ÈËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£¶Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£¥ì¥¸ÂÞÍÎÁ²½¤òÈãÈ½¡£Ì·½âÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ËÙ¹¾»á¤Ï¡¢£²£°£²£°Ç¯£··î¤Ë³«»Ï¤·¤¿¥ì¥¸ÂÞÍÎÁ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£µÆü¡¢¡Ö¥ì¥¸ÂÞÍÎÁ²½¥Þ¥¸¥¦¥¼¥§¡£ÉÏË³¿Í¤¬¿ô±ß¥±¥Á¤Ã¤Æ¥·¥ç¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¹¹¤Ë¥¦¥¼¥§¡£¤Ê¤Î¤Ë»È¤¤¼Î¤Æ¤ª¤·¤Ü¤ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¤µ¤é¤Ë¥¦¥¼¥§¡£¤ªÁ°¤é²¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¡©´Ä¶ÊÝ¸î¥×¥ì¥¤¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡ËÙ¹¾»á¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥ì¥¸ÂÞ¤ÎÇÛÉÛ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÏÇ³¤ä¤¹¤ÈÍ³²¤Ç¤¹¤·¡¢³¤¤äÀî¤ËÎ®¤ì¤ë¤ÈÆ°Êª¤¬°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÙ¹¾»á¤Ï£¶Æü¡¢¡Ö´Ä¶±øÀ÷¤·¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤Î¾ÆµÑÏ§¤¢¤ë¤è¤ó¡£¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤·¤Ê¤¤ã³¤¤äÀî¤ËÎ®¤ì¤Ê¤¤¤è¤ó¡£¥ì¥¸ÂÞ¶Ø»ß¤Ë¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤ÎÈ³Â§¶¯²½¤¹¤ì¤Ð¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Á¤¤¤Á¥ì¥¸ÂÞÍ×¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ì¥¸ÂÞÌµ¤¯¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Î²á¾êÊñÁõ¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤ë¡£¤Ê¤¼¤ªÊÛÅö¤ò¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤Ç¸ÄÊñÁõ¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©½ÁÏ³¤ìËÉ»ß¡©¤ª¤·¤Ü¤ê¤È¤«¤âÍ×¤é¤Ê¤¤¤Î¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤·¤Ê¡£¤¤¤Á¤¤¤ÁÍ×¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ¤Î¤âÌÌÅÝ¤À¤·¡×¤Ê¤É¤È¥ì¥¸ÂÞ°Ê³°¤ÎÌäÂêÅÀ¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£