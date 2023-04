米ワシントンD.C.の郊外にあるメリーランド州ジャーマンタウンのガソリンスタンド「Sunoco」で現地時間3月25日、車両強盗事件が発生した。しかし奪った車の中で犯人2人が“あること”に気付き、計画が失敗したことを悟り、すかさず車から飛び降りて逃走。被害者は無事に車を取り返すことができたという。地元のテレビ局『WBAL-TV』『WUSA9』などがこの一部始終を捉えた防犯カメラの映像とともに事件を報じると、犯人の間抜けぶりがSNSで話題になった。

【この記事の動画を見る】

モンゴメリー郡警察によると、事件があったのは3月25日土曜日の午後4時40分頃で、被害者の男性(氏名および年齢非公表)は給油を終えた車に乗り込もうとしていたところ、少年2人が自分に向かって走ってくるのを目撃した。2人はドアをこじ開け、被害者の男性を掴んで力ずくで引き摺り出すと「鍵をよこせ!」と脅したそうだ。

被害者は自身に危害が及ばないように抵抗しないで犯人に鍵を渡し、大人しく車から降りたという。しかしここで、驚くべき光景が目撃された。犯人らは車に乗り込み一度ドアを閉めたものの、すぐに車から降りてそのまま走り去ってしまったのだ。

実はこの車、今ではすっかり少数派となってしまったMT車(マニュアル車)の「スバルWRX」だったため、クラッチがあるMT車の操作を知らなかった犯人は車を動かすことができず、結局逃げるしかなかったようだ。自動車専門ウェブサイト『The Autopian』によれば、アメリカで目にするスポーツカーの中でもスバルWRXは8割近くがマニュアルトランスミッション搭載車だとし、この少年2人は車選びの段階で「大きな間違いを犯した」と評している。

なお通報を受けて間もなく現場に到着した警察官は、被害者から話を聞いて周囲を捜索。ガソリンスタンドの前の道の1キロほど先に犯人らしきティーンエイジャーを見つけたが近づくと逃走し始めたため、追跡して午後5時頃に2人を逮捕した。

警察の発表によれば、捕まったのは16歳と17歳の少年で、カージャックとカージャック共謀の容疑で「成人として」起訴されるそうだ。また発表時点では、保釈金なしで拘留されているという。

わずか1分ほどの犯行だったが、モンゴメリー郡警察が防犯カメラの映像を公開し、これを地元メディアが報道すると、SNSで少年らの稚拙な犯行が瞬く間に話題となった。

「間抜けもいいとこだね」

「笑えるー、でもそれよりも何よりも被害者が無事で本当に良かった」

「Z世代! クラッチが防犯アイテムになるとは」

「Z世代はMT車の運転どころか、(英文の)筆記体の読み書きも知らないからね(近年アメリカの多くの公立学校では筆記体を教えていない)」

「友人の2000年代シボレー・コルベットもMT車だったから盗難を免れたよ!」

「“このギアシフト、なんか緩んでてグラグラするぞ? 壊れてるのか?”みたいな会話が車内であったりして(笑)」

「これが昔の3速コラムMT車(ギアシフトがハンドルの付け根にあるタイプ)だったら、この子たち、大パニックになったんだろうな…」

「3速コラムMT車が復活したら、今の人たちどうなっちゃうんだろう」

「MT車なら“ながらスマホ”はやらなくなるわよ」

コメントの多くはMT車の運転を知らなかった少年をあざ笑うものであったが、中には成人扱いで起訴されるのに、映像の中の少年たちの顔にボカシが入っていることを不服とする厳しい意見もあった。

画像は『mcpdmedia 2023年3月29日公開 YouTube「Two Juveniles Arrested for Germantown Carjacking」』のサムネイル、『Montgomery County Department of Police 2023年3月28日付Twitter「Two Juveniles Arrested for Germantown Carjacking」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 秋本神奈)