このほどアメリカ在住の女性が米航空会社「デルタ航空(Delta Air Lines)」を利用したところ、預けたスーツケースが破損していることに気付いた。女性はデルタ航空から破損の補償として新しいスーツケースを郵送で受け取ることになったが、なぜか大きな段ボールが複数届き、全て開封すると計13個のスーツケースが出てきたという。女性は「エイプリールフールかと思った」と笑いながらTikTokに動画をシェアしており、予想外の事態に驚きの声が集まっている。米メディア『Fox News』などが伝えた。

米フロリダ州在住で放射線技師のペイトン・トンプソンさん(Peyton Thompson、29)は先月、出張のためにデルタ航空を利用してニューヨークへ向かった。「シラキュース・ハンコック国際空港(Syracuse Hancock International Airport)」に到着し、預けていたスーツケースを受け取ると角の部分が欠けて破損していることに気付いた。孔雀の羽の模様がデザインされたハードカバーの一部が割れて剥がれ落ち、裏地が露出している状態で、またキャスターの1つが取れており、3つのキャスターが残っていたがそのうち2つは機能していなかった。

さらに当時ニューヨークは吹雪で悪天候の中、ペイトンさんはキャスター1つだけのスーツケースを移動させなければならなかったという。「あのスーツケースを使ったのは初めてでしたし、キレイな孔雀のデザインだったので非常に不愉快でしたよ」とペイトンさんは不満を漏らした。

ペイトンさんはデルタ航空から補償を得るための手続きを行うと、「申請数が多いため手続きに1か月を要する可能性がある」と自動送信のメールが届いた。その後、ペイトンさん個人に宛てたメールが届き、そこには謝罪のコメントとともに、新しいスーツケースを手配する旨が記載されていた。専用URLで新しいスーツケースの注文を終えてから約2週間後、ペイトンさんは9通の確認メールを受け取った。注文したのはスーツケース1つだけだったので1通のメールが届くと思っていたペイトンさんは、「いったいこれは何なの?」と疑問を抱いたが、直近でスーツケースを使う予定はなかったのであまり気にすることなくメールを削除したという。

その後、出張先で利用した民泊代行サービス「Airbnb」の宿泊先ホストから「ペイトンさん、荷物がたくさん届いていますよ。取りに来ますか?」とメッセージが届いた。疑問に思いながらピックアップトラックを走らせて取りに行くと、そこには大きな段ボールが9個も届いていた。段ボールの外側にはペイトンさんが選んだスーツケースのブランドである「Ricardo Beverly Hills」の文字があったことから、デルタ航空が送った新しいスーツケースだと気付いたそうだ。荷台や後部座席に全ての段ボールを積み込み自宅に戻ったペイトンさんは「両親に電話をして、一緒に笑いながら段ボールを開けましたよ。本当に面白かったですね」と当時を振り返っている。全て開けてみると中に小さなスーツケースが同梱されているものもあり、合計13個のスーツケースが出てきたのだ。

ペイトンさんはデルタ航空から届いたURLを開いてスーツケースを選ぶ際、複数のスーツケースをクリックして詳細を確認していたという。「ほとんどのスーツケースは200ドル〜400ドル(約27,000円〜約54,000円)の価格のものばかりでした。他のも確認していましたが、最終的に欲しいものを選んでチェックアウトしました。料金は掛かりませんでしたし、ちゃんと確認メールも届きました」とペイトンさんは明かしている。

その後、ペイトンさんがデルタ航空に連絡を取り状況を説明すると、担当者のパムさん(Pam)は「それはこちらの不手際です。ご迷惑をおかけして誠に申し訳ありません」とすぐにミスを認めて謝罪してくれたという。それからペイトンさんは返送用の伝票を受け取り、自分が注文したスーツケース以外のものを全て返品した。「デルタ航空は簡単に返送手続きができるように取り計らってくれたので、返送作業をしたことについて特に怒っていないですよ。このミスのせいで誰かがクビになっていないといいんだけど…」とコメントを残した。

一連の出来事をペイトンさんが自身のTikTokでシェアすると、今月11日の時点で再生回数が210万回を超える反響を呼んだ。コメント欄には「うちに1つ欲しいよ」「私も同じ経験をしたことがある」という声や、「『また壊すかもしれないから』っていう意味じゃない?」「もとのスーツケースより良いデザインじゃないからたくさん送ったのかもね」などコメントが寄せられた。

