¥¢¥¤¥É¥ëÂ´¶È¤«¤é6Ç¯...¸µNMB48¡¢¥¿¥È¥¥¡¼Æþ¤ì¤Þ¤¯¤ê¤Î¾×·â¸½ºß¡¡¾åÈ¾¿È¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÊ¸»ú¤â
¸µ¡ÖNMB48¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚ²¼É´²Ö¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤¬2023Ç¯3·î8Æü¿¼Ìë¡¢¼ó¤«¤é¥Ç¥³¥ë¥Æ¡¢¼ê¤Î¹Ã¤ËÄ¦¤é¤ì¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
ÌÚ²¼¤µ¤ó¤ÏNMB48¤ò2017Ç¯¤ËÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¾ÏÓÁ´ÂÎ¤Èº¸µÓÁ´ÂÎ¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê
ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹Âç¹¥¤¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Î¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤ëÌÚ²¼¤µ¤ó¤Î¥Ð¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¼ó¤«¤é¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢2ËçÌÜ¤Ç¤Ïº¸¼ê¤Î¹Ã¤Ë¤â¤Ó¤Ã¤·¤ê¤È¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Ä¦¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£
ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï5Æü¤Ë¤Ï¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¼ó¸µ¤È¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢Î¾ÏÓÁ´ÂÎ¤Èº¸µÓÁ´ÂÎ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2·î27Æü¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤¼¤Ë¤¤¤¿¤Á¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼ó¸µ¤¬¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥È¥¥¡¼¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢±¦¶»¤ËÀÖÊ¸»ú¤Ç¡Ö¤ß¤®¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î2¿Í¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¼ýÏ¿»þ´ü¤ÏÉÔÌÀ¤Ê¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¼ó¸µ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£