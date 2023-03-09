Àè·î¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ÄµÙÆü¤Ë¤âµÞ¤ËÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Ž¢¿·Ç¯ÅÙÝµŽ£¤ÎÁÔÀä
¢£ÊÑ²½¤¬¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÉÔÄ´¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹
3·î¤«¤é4·î¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Ï¿Í»ö°ÛÆ°¤äÅ¾¿¦¡¢²ÈÄí¤Ç¤Ï»Ò¶¡¤ÎÆþ³Ø¤ä¿Ê³Ø¤Ê¤É¡¢¸ø»ä¶¦¡¹¤Î´Ä¶ÊÑ²½¤¬Â¿¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁ°¸þ¤¤Ç¤ä¤ëµ¤¤ËËþ¤Á¤¿»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´ü¤À¤«¤é¤³¤½Ãí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¿·À¸³è¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤ä¡¢ÊÑ²½¤Ø¤ÎÅ¬±þÈèÏ«¤ò¸¶°ø¤È¤¹¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÉÔÄ´¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î»º¶È°åÌÌÃÌ¤Î2»öÎã¤«¤é¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÉÔËþ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ËÌ²¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¯A¤µ¤ó
A¤µ¤ó¤Ï40Âå¡¢¶ÐÂ³7Ç¯°Ê¾å¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÃËÀ¼Ò°÷¤Ç°ÊÁ°¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤ò¤·¤Ë²¿ÅÙ¤«»º¶È°åÌÌÃÌ¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊA¤µ¤ó¤¬¡¢¤¢¤ëÇ¯¤Î3·îÃæ½Ü¤Ë»º¶È°åÌÌÃÌ¤ËÍè¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2·î¤«¤éÌ²¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ºÇ¶á¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüÃæ¤Ë»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤º¥ß¥¹¤ò¤·¤½¤¦¤ÇÉÝ¤¤¤³¤È¡¢±ü¤µ¤ó¤Ë´é¤¬Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ÆÌÌÃÌ¤ËÍè¤¿¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£A¤µ¤ó¤Î¶á¶·¤Ï¡¢»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤âÆÃ¤ËÉÔËþ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤Ê¤¯¤¹¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤ÎÃæ³Ø¹»¼õ¸³¤ÏÌµ»öÂè°ì»ÖË¾¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢°ì²È³§´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢4·î¤«¤é±ü¤µ¤Þ¤¬Æ¯¤»Ï¤á¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¤è¤¯ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔÊ¿ÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤¬¡¢¤è¤¯¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢4·î°Ê¹ß¡¢¤´²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤Ëµ¯¤³¤êÆÀ¤ëÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÃæ¹â°ì´Ó¹»¤ÏÊÒÆ»1.5»þ´Ö¤Û¤É¤«¤«¤ë¤³¤È¡£Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈËèÆü¤Îµ¢Âð¤Ï20»þ¤ò²á¤®¡¢¤½¤³¤«¤é¿©»ö¤ä¤ªÉ÷Ï¤¡¢Èè¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ÎÊÙ¶¯¤Ê¤É¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢Ä«Îý¤¬¤¢¤ì¤Ð²È¤Ï6»þÂæ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¯¾²¤ä¤ªÊÛÅö¤Ï»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î±ü¤µ¤Þ¤¬Ã´Åö¤À¤¬Âç¾æÉ×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¤¦¤ó¤Ì¤ó¡¢¹Í¤¨¤ì¤Ð¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¡¢ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤Î¿·À¸³è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢10Ç¯°Ê¾å»Å»ö¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿±ü¤µ¤Þ¤¬»Å»ö¤È²È»ö°é»ù¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Æ¤ë¤Î¤«¿´ÇÛ¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤´²ÈÂ²Æó¿Í¤Î4·î°Ê¹ß¤Î¿·À¸³è¤«¤é¤¯¤ë¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¢¤Ä¤Þ¤ê²È»öÊ¬Ã´¤äÀ¸³è»þ´Ö¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¤æ¤¨¤ÎÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤âA¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤¬A¤µ¤ó¤Î¾É¾õ¤Î¸¶°ø¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÉÔ°Â¤Ï¸º¤é¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¼Î¤Æ¤ë¤Ù¤·
¿ô²ó¤ÎÌÌÃÌ¤ÇA¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï4·î°Ê¹ß¤ÎÀ¸³è¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤Ð¤«¤ê¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¾ï¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ°Â¤Ë»×¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤ÐÅöÁ³¤Ê¤Î¤Ë¡¢Á´¤¯¤â¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ÏÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¤â¤·¤âÉÔ°Â¤Ð¤«¤ê¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡ÖÉÔ°Â¤Ï¸º¤é¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¤Þ¤º¤Ï¼Î¤Æ¡¢¡Ö4·î°Ê¹ß¤Î²ÈÂ²¤È¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Î³Ú¤·¤ß¤Ê¤³¤È¡á¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¡×¤â¹Í¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÆÁ°¤ËA¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ»º¶È°åÌÌÃÌ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Î¿·À¸³è¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢º£»×¤¨¤Ð¤½¤Î¤³¤È¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë
¿·Ç¯ÅÙ¤ò¹µ¤¨¡¢Ã¯¤â¤¬ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉÔ°Â¤È¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Íè¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¶²ÉÝ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÇùÁ³¡×¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Ï¡¢²áµî¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔ°Â¤ÏÌ¤Íè¤Ëµ¯¤³¤ë¡È¤«¤â¡É¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤Àµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÔ°Â¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤â¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬¥¼¥í¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤º¡¢³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ä¹¬¤»¤Ê¤É¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔ°Â¤Ë¾å¼ê¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤Î²ò·è¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ò¤µ¤Ã¤µ¤È¼Î¤Æ¤Æ¡¢¤è¤ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÌµ°Õ¼±¤ËºÎ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹Í×ÁÇ¤È¤Ê¤ê¤¨¤ëÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¡ÖÂÐ½è¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤Ï¡¢¹Í¤¨¤Æ¤â»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢24»þ´ÖÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¤ÏÃ¯¤Ç¤âÉÔ°Â¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔ°Â¤Ë¾å¼ê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ§¼±¤Î¾å¤ÇÉÔ°Â¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëº¬ËÜÅª¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤Î¿´¤Î¾õÂÖ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë»ÍÏ»»þÃæ»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤ä½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢º£¸å³Ú¤·¤ß¤Ê¤³¤È¤Ê¤É¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤Ã¤È¡¢ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Î²ò·è¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Å¾¿¦¤·¡¢¿·¤·¤¤»Å»ö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿B¤µ¤ó
B¤µ¤ó¤Ï20Âå¸åÈ¾¤Î½÷À¼Ò°÷¤Ç¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¡¢4·î²¼½Ü¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¤½¤³¤«¤é»º¶È°åÌÌÃÌ¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÇ¯¤Î1·î¤ËÅ¾¿¦¤·¤Æ¤¤¿B¤µ¤ó¤Ï¡¢¾å»Ê¤¤¤ï¤¯¡¢¿·¤·¤¤»Å»ö¤Ë¤â½çÄ´¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Á°¤Î¿¦¾ì¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤â½Ð¼Ò¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤Î²ñ¼Ò¤Ï¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¼çÂÎ¤Ç¡¢3¥«·î¤¿¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À´·¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤â¤Æ¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
Ìµ»ö¤Ë»îÍÑ´ü´Ö¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸¶°øÉÔÌÀ¤Î¤á¤Þ¤¤¤äÆ¬ÄË¤Ê¤É¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÙÆü¤â²È¤Ç°ì¿Í¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈµÞ¤ËÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢»Å»ö¤Ç¤âºÇ¶á¤Ï¥ß¥¹¤¬Áý¤¨¤¿¤È´¶¤¸¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¤é¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Ê¹¤¯¤È¡¢3·î²¼½Ü¤Ë»îÍÑ´ü´Ö¤¬Ìµ»ö½ª¤ï¤ë¤È¤ï¤«¤ê¡¢Æ±»þ´ü¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÆ±À³¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤È¤Î¤³¤È¡£
»Å»ö¤ËÉÔËþ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±À³¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¾·×¤ËÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´·¤ì¤Ê¤¤»Å»ö´Ä¶¤¬¿´¿ÈÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤Ë¡Ä
ÆÃ¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë·ù¤Ê¤³¤È¡á¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿Í¤Ï¿·À¸³è¡¢´·¤ì¤Ê¤¤»Å»ö´Ä¶¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ã¯¤Ç¤â°Õ¼±¤»¤º¤È¤âÈèÏ«¤ò¤¿¤á¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Ë¤¿¤Þ¤ê¤¹¤®¤¿ÈèÏ«¤ÎÃßÀÑ¤Ç¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤òÄè¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¿´¤ä¿ÈÂÎ¡¢¹ÔÆ°¤Ë¾É¾õ¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¿ÈÂÎ¾É¾õ¡ÊÉÔÌ²¡¢¿©ÍßÄã²¼¡¢Æ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¡¢Æ°Ø©¤äÎä¤ä´À¤Ê¤É¡Ë¤Ç¡¢¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬Àº¿À¾É¾õ¡Ê¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¡¢¤ª¤Ã¤¯¤¦¡¢ÉÔ°Â¡¢¥¤¥é¥¤¥é¡¢Í«Ýµ(¤æ¤¦¤¦¤Ä)¤Ê¤É¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¿Í¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¾É¾õ¡Ê¤ª¼ò¤ä¥¿¥Ð¥³¤ÎÁý²Ã¡¢ÃÙ¹ï¤äÁáÂà¡¢²ñÏÃ¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¿¦¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÃÙ¹ï¡¢ÁáÂà¡¢·ç¶Ð¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£½¸ÃæÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¥ß¥¹¤òÂ¿È¯¤·¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤äµÙÆü½Ð¶Ð¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Û¤¦¤ì¤ó¤½¤¦¡ÊÊó¹ð¡¢Ï¢Íí¡¢ÁêÃÌ¡Ë¤¬¸º¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¦¾ì¤Ç¤ÎÃç´Ö¤È¤Î²ñÏÃ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·ºÇ¶á¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯´Ä¶¤Ç¡¢Æ±Î½¤«¤éµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ï·ã¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Å¾¿¦¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤É¤Î»þ¤Ï¡¢¼þ°Ï¤¬¤¤¤Ä¤â¤Î¤¢¤Ê¤¿¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤éµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¼«Ê¬¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
B¤µ¤ó¤Ï¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»º¶È°å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÌÌÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö´Ø·¸¡¢¥ê¥â¡¼¥È¤ä½Ð¼Ò¤Ê¤É¤ÎÆ¯¤Êý¡¢¿·¤·¤¤¶ÈÌ³Åù¤Ê¤É¤ÎÅ¾¿¦¤ËÈ¼¤¦ÊÑ²½¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤ÈÆ±À³³«»Ï¤ËÈ¼¤¦ÄÌ¶Ð»þ´Ö¡¢À¸³è»þ´Ö¡¢²È¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ë¾å¼ê¤ËÂÐ±þ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ËÈèÏ«¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
B¤µ¤ó¤Ï¡¢Ê¿Æü¤Ï¾¯¤·Áá¤á¤Ë¿²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢½µËö¤ÏÂ¿¾¯Èè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾å»Ê¤«¤é¤Î½çÄ´¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢Âç»ö¤Ë»ê¤é¤º¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤Ç´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬½Å¤Ê¤êÈèÏ«¤¬ÃßÀÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï±ý¡¹¤Ë¿·Ç¯ÅÙ¤Ê¤É¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸¶°ø¤Ï¤ï¤«¤é¤º¤È¤â¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¼«Ê¬¡áÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò´¶¤¸¤¿»þ¡¢B¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°¤ËÂ¾¿Í¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¼þ°Ï¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¼ÂÁ©¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ìó3Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤è¤Ö¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷¾É¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¹¥¯À¸³è¤â3·î¤«¤é¤Ï¸Ä¿ÍÈ½ÃÇ¤È¤Ê¤ê¡¢½ª¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ä¹ÔÆ°À©¸Â¤Î¤Û¤Ü¤Ê¤¤4Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Õ¤ò¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤Î¤ä¤ëµ¤¤ä´üÂÔ¤ò»ý¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£Æü¤ÎÏÃ¤¬¡¢½Õ¤Î¿·À¸³è³«»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤Ð¸÷±É¤Ç¤¹¡£
----------
Éð¿À ·òÇ·¡Ê¤¿¤±¤¬¤ß¡¦¤±¤ó¤¸¡Ë
°å»Õ
°å³ØÇî»Î¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡£¥É¥¤¥Ä¶ä¹Ô¥°¥ë¡¼¥×¡¢BNP¥Ñ¥ê¥Ð¡¢¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¥º¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢BMW¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥Æ¥ó¥×¥ëÂç³ØÆüËÜ¹»¡¢¥¢¥×¥é¥¹¡¢¥¢¥É¥Ó¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢Wework Japan¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¼ê³°»ñ·Ï´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ç¯´Ö1000·ï°Ê¾å¤Î·ò¹¯ÁêÃÌ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÁêÃÌ¤ò¼Â»Ü¡£Æ¯¤¯¿Í¤Î¡Ö¤³¤³¤í¤È¤«¤é¤À¡×¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò¼êÅÁ¤¦¡£2014Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¶¨²ñ¤òÀßÎ©¤·¡¢¡ÖÉÔ°Â¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¾å¼ê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¡×¡¢¡ÖÍî¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¼êË¡¡×¤Ê¤É¤òÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¿¦¾ì¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¾Ã¤¨¤ë ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤ä¡ØÉÔ°Â¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë7¤Ä¤Î½¬´·¡Ù¡Ø³°»ñ·Ï¥¨¥ê¡¼¥È1Ëü¿Í¤ò¤ß¤Æ¤¤¿»º¶È°å¤¬¶µ¤¨¤ë ¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¶¯¤¤¿Í¤Î½¬´·¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È
----------
¡Ê°å»Õ Éð¿À ·òÇ·¡Ë