Apple関連の確度の高いリーク情報や予想を行うアナリストのミンチー・クオ氏が、Appleが一度中止した第4世代iPhone SEの生産計画を再始動させているとSNSに投稿しました。

Kuo: New iPhone SE With 6.1-Inch OLED Display and Apple's 5G Chip Planned - MacRumors

https://www.macrumors.com/2023/02/27/kuo-iphone-se-4-oled-display/

クオ氏は2023年2月28日に、「私の最新の調査によると、Appleは最近、液晶ではなく有機ELディスプレイを搭載した『第4世代iPhone SE』を再始動させたようです。全体として、第4世代iPhone SEはディスプレイが6.1インチであるiPhone 14のマイナーチェンジ版と言えるでしょう」とツイートしました。

(2/10)

1. My latest survey indicates that Apple has recently restarted the iPhone SE 4, which will feature an OLED display instead of an LCD, as the biggest change. Overall, the SE 4 is a minor modification of the 6.1-inch iPhone 14.— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 27, 2023

第3世代iPhone SEは4.7インチの液晶ディスプレイで、コンパクトな代わりに画面が小さいという欠点があります。そのため、第4世代iPhone SEが6.1インチの有機ELディスプレイを採用することで大画面化し、ベゼルも狭くなって前モデルの不満点が解消するとみられています。

また、第4世代iPhone SEはApple製の5Gチップを搭載する可能性が高いとのこと。Appleが第4世代iPhone SEに自社製の通信チップを採用すれば、技術的なハードルが低いiPadやApple WatchもすぐにQualcommのチップから移行するとみられるため、「Appleの利益率が改善する一方でQualcommの対Apple事業は今後2〜3年で大きく減退するだろう」とクオ氏は予想しています。

(7/10)

This move will benefit Apple's hardware gross margin, while Qualcomm's Apple business will decline significantly in the next 2-3 years.— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 27, 2023

クオ氏の予想を取り上げたIT系ニュースサイトのMacRumorsは、「クオ氏は第4世代iPhone SEの発売時期には言及しませんでしたが、同モデルの発売傾向からすると、2024年3月以降になる可能性が高いでしょう。これまでのところ、ホームボタンとTouch IDを搭載したiPhoneは2022年3月に登場した第3世代iPhone SEが最後となっていますが、第4世代iPhone SEがPhone 14をベースにした新モデルということなら、Face IDを搭載する可能性が高いと思われます」とコメントして、第4世代iPhone SEは指紋認証ではなく顔認証を採用すると予想しました。