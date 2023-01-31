°¦ÃÎ¸©ÃÎ»öÁª¤¬¡Ö¥«¥ª¥¹¡×¾õÂÖ¤Ë¡¡¸õÊä¼Ô´Ö¤Ç¥È¥é¥Ö¥ëÂ³È¯...ÂçÂ¼»á¡Ö¥ë¡¼¥ë¼é¤é¤ì¤º¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¡×
2023Ç¯2·î5ÆüÅê³«É¼¤Î°¦ÃÎ¸©ÃÎ»öÁª¤¬¡¢ÌµÃá½ø¾õÂÖ¤À¤ÈSNS¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸õÊä¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ»ÑÀª¤ò¼¨¤·¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ò»¦³²¤·¤¿¤Î¤Ï»³¾åÅ°ÌéÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹ÓÅâÌµ·Î¤Ê¼çÄ¥¤ò¤¹¤ë¿ÍÊª¤â¤¤¤ë¡£
¸õÊä¼Ô´Ö¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢4Áª¤òÌÜ»Ø¤¹¸½¿¦¤ÎÂçÂ¼½¨¾Ï»á¡Ê62¡Ë¤Ï¡ÖÁªµó³èÆ°¤Î¥ë¡¼¥ë¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤¬¼é¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¥Ç¥£¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥È¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤â
°¦ÃÎ¸©ÃÎ»öÁª¤ÏÂçÂ¼»á¤Î¤Û¤«¡¢°åÎÅ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î°Â¹¾Ï¯»á¡Ê55¡Ë¡¢¸µ½ÕÆü°æ»ÔµÄ¤ÎËö±Ê·¼»á¡Ê37¡Ë¡¢·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î»³²¼½ÓÊå»á¡Ê60¡Ë¡¢ÌôºÞ»Õ¤Î¾å¸¶½Ó²ð»á¡Ê46¡Ë¡¢À¯¼£ÃÄÂÎÂåÉ½¤ÎÈø·Á·Ä»Ò»á¡Ê65¡Ë¤Î·×6¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÆÏ¤±½Ð½ç¡Ë¡£
³Æ¸õÊä¤Î¼çÄ¥¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢¸©¤Î¿··¿¥³¥í¥ÊÂÐ±þ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤À¡£ÃæÆü¿·Ê¹¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¸õÊä¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢6¿ÍÃæ4¿Í¤¬¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Ë²ûµ¿Åª¤Ê»ÑÀª¤Ç¡¢¸øÌó¤Ë¡Ö¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥ó²Ò¡ÊÌô³²»ö·ï¡Ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡×¤ò·Ç¤²¤ë¿ÍÊª¤â¤¤¤ë¡£
ÆÃÄê¸õÊä¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡Ö¤´¤Ü¤¦¤ÎÅÞ¡×¤Î±üÌîÂî»ÖÂåÉ½¤Ï¡Ö¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤À¤È¡Êºï½ü¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡Ë¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È³¹Æ¬±éÀâ¤ÇÈ¿¥ï¥¯¥Á¥óÅª¤Ê¸ÀÀâ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£Æ±¤¸¤¯±þ±ç±éÀâ¤ò¤·¤¿²ÏÌîÂÀÏº¸µ¥ï¥¯¥Á¥óÁê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê¤ÏÃãÈÖ¡×¤Î¤Î¤Ü¤ê¤ò·Ç¤²¤¿°ìÃÄ¤«¤é¡Ö¼Õºá¤·¤í¡×¥³¡¼¥ë¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë"¾ì³°Àï"¤â¤Ü¤ÃÈ¯¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¸©¤Î¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥ÁËÉ»ß¾òÎã¡Ê¿Í¸¢Âº½Å¤Î¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¾òÎã¡Ë¤Î°ìÉô²þÇÑ¤ò¾§¤¨¤¿¤ê¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥È¡ÊDS¡¢°Ç¤ÎÀ¯ÉÜ¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤ä°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ò»¦³²¤·¤¿¤Î¤Ï»³¾åÅ°ÌéÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Ê¤É±¢ËÅÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¼çÄ¥¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¸©Ì±¤é¤«¤éº®Íð¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©À¯¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò°Æ¤¸¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¸õÊä¼Ô´Ö¤Ç¤â¤á»ö¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÂ¼»á¤Ï31Æü¡¢¡ÖÁªµó³èÆ°¤Ï¡¢¥ë¡¼¥ë¤È¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¡¢ÁªµóÀï¤¬ÌµÃá½ø¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
Â¾¤Î¿Ø±Ä¤«¤é×ø³å¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô²ó¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÁªµó³èÆ°¤Î¥ë¡¼¥ë¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤¬¼é¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤Ç¤¹¡£À§Èó¤È¤âÀµ¡¹Æ²¡¹¤ÈÁªµó³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¤Ï31Æü¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¤½¤¦¤·¤¿ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Ê»ÔÌ±¤«¤é¤Î¡ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
ÂçÂ¼»á¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Î¿Ø±Ä¤Î»Ù±ç¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÈ¿ÏÀ¤âÆÏ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º®ÌÂ¶Ë¤á¤ëÁªµóÀï¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£