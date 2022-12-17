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1°Ì¡¡Galaxy M23 5G
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2°Ì¡¡Galaxy A53 5G SC-53C¡ÊSAMSUNG¡Ë
3°Ì¡¡Pixel 6a(au)¡ÊGoogle¡Ë
4°Ì¡¡Pixel 6a(Softbank)¡ÊGoogle¡Ë
5°Ì¡¡AQUOS wish2 SH-51C¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
6°Ì¡¡Reno5 A¡ÊOPPO¡Ë
7°Ì¡¡Pixel 7(au)¡ÊGoogle¡Ë
8°Ì¡¡Xperia 10 IV¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë
9°Ì¡¡Reno7 A¡ÊOPPO¡Ë
10°Ì arrows We FCG01¡ÊFCNT¡Ë¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£