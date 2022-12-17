¡È¥ì¥È¥í¤Ê¥¢¥á¼Ö¡É´é¤Î¹ñ»ºSUV¡Ö¥Ð¥Ç¥£¡×¡ª ¡ÈËÜ¾ì¥¢¥á¥ê¥«¡É¤Ç¤Ï¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¡© ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼
¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÆüËÜ¼Ö¤ÏËÜ¾ì¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¹¥É¾!?
¡¡2022Ç¯12·î15Æü¤Ë¸÷²¬¼«Æ°¼Ö¡Ê¥ß¥Ä¥ª¥«¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ëSUV¡Ö¥Ð¥Ç¥£¡×¤ÎÎß·×¼õÃíÂæ¿ô¤¬1000Âæ¤ËÃ£¤·¤¿¤È¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¡×¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¾ì¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë!? ¥ì¥È¥í¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ê¸÷²¬¡Ö¥Ð¥Ç¥£¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê44Ëç¡Ë
¡¡¥ß¥Ä¥ª¥«¡Ö¥Ð¥Ç¥£¡×¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥ºSUV¡ÖRAV4¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÁ°¸å¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ä¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë³°Áõ¥Ñ¡¼¥Ä¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢1980Ç¯Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÎSUV¡¢¥·¥Ü¥ì¡¼¡Ö¥·¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤¿¤»¤¿SUV¤Ç¤¹¡£
¡¡Îß·×¼õÃíÂæ¿ô¤¬1000Âæ¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤Î¼õÃí¾õ¶·¤ò¸÷²¬¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢¡Ö·×²è¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝSNS¤Ê¤É¤Ç¤â¡Ö½Â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÃæ¿È¥È¥è¥¿¤È¤«ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢2022Ç¯11·î17Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É»ÅÍÍ¤ÎÁ´¥°¥ì¡¼¥É¤È¥¬¥½¥ê¥ó»ÅÍÍ¤Î¡Ö20DX¡×¡Ö20LX¡×¥°¥ì¡¼¥É¤Î¼õÃí¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤¤Î¡È¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤â¤Ä¥Ð¥Ç¥£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÂºÝ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¼«Æ°¼Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¯¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¡Ý¡×¤Ê¤É¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÝÄêÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¡¡SNS¤Ê¤É¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°Õ¸«¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°ìÈÖÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ç¥ì¥È¥í¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÀÎ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¹¥°õ¾Ý¤òÊú¤¯°Õ¸«¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥·¥Ü¥ì¡¼¤È¥À¥Ã¥¸¡Ê¤È¤â¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¤ÏÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤¤À¡ª¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÍß¤·¤¤¤È¸À¤¦°Õ¸«¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡Á´ÂÎÅª¤Ë¤¢¤Þ¤êÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢ËÜ¾ì¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¤½¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹¥É¾¤ÊÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥Ð¥Ç¥£¡£
¡¡¶áÇ¯ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ä¥ª¥«¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¥á¡¼¥«¡¼¤¬¡Ö¥ì¥È¥í´¶¡×¤ò¹â¤á¤ë¥Ü¥Ç¥£¥¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ãæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤Ç¤â¥È¥è¥¿¡ÖFJ¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×¤ä¡Ö70·Ï¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡ÖG¥¯¥é¥¹¡×¡¢¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡×¤Ê¤É¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤äÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤¿¤Á¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÆüËÜ¤Ç¤â¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ë¡È¥ì¥È¥í´¶¡É¤òµá¤á¤ëÁØ¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£