今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、42型AQUOSが2週連続首位 2022/12/4
「BCNランキング」2022年11月21日から11月27日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ）
2位 REGZA
43C350X（TVS REGZA）
3位 REGZA
50C350X（TVS REGZA）
4位 BRAVIA XR
XRJ-65X95J（ソニー）
5位 AQUOS 4K
4T-C60DN1（シャープ）
6位 VIERA
TH-49LX900（パナソニック）
7位 REGZA
55C350X（TVS REGZA）
8位 AQUOS 4K
4T-C50EN2（シャープ）
9位 43v型 4K液晶テレビ
43E6G（Hisense）
10位 AQUOS 4K
4T-C43EN2（シャープ）＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。