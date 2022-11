今月4日、米テキサス州を大規模な竜巻が襲い複数の家が倒壊するなど甚大な被害をもたらした。同地域に住んでいたカップルも自宅がほぼ全壊する被害を受け、さらにサプライズでプロポーズを計画していた男性は家に置いていた婚約指輪を紛失してしまった。後日、清掃ボランティアで訪れた地元大学のソフトボールチームがこの話を聞き、数時間かけて指輪を捜索すると奇跡的に発見したのだ。男性がその場でプロポーズを行うと、周囲から祝福の声が沸いたという。『NBC 5 Dallas-Fort Worth』などが伝えている。

今月4日夜、ダコタ・ハドソンさん(Dakota Hudson)とローレン・パターソンさん(Lauren Patterson)が住む米テキサス州ラマー郡パリス市を竜巻が襲った。ローレンさんは「まるで貨物列車のようで、想像を絶するような音でした。私たちはただ抱き合い、無事に乗り切れるよう祈るしかありませんでした」と竜巻による当時の轟音を振り返った。

しかし無情にも竜巻は勢いを増していった。しばらくしてローレンさんとダコタさんがバスルームから出てみると、家は既に崩壊していたそうで、自分たちの家だけでなく近所の家も被害に遭っていた。

ダコタさんは急いで周囲を駆け回り、近所の人たちの無事を確認した。これだけの被害にもかかわらず大きなケガをした人はおらず、ダコタさんはひとまず胸をなでおろした。しかし次に頭をよぎったのは、婚約指輪のことだった。ダコタさんはサプライズでローレンさんに指輪を渡そうとしていたが、それを家の中に置いてきてしまったのだ。急いで捜してみたものの、瓦礫と化した家の中から小さな指輪を見つけ出すのは不可能だった。

ダコタさんは「指輪を失くしてしまったと気付いた時は呆然としましたよ。二度とあの婚約指輪を見ることはできないと思いました」と当時の心境を明かしており、ローレンさんのいとこが指輪ケースの上半分を発見しただけで中身を見つけることはできなかったという。

ところが週が明けた今月8日、片付けのボランティアでやってきた地元大学「Paris Junior College」のソフトボールチームが指輪の話を聞くと、メンバーはすぐに指輪捜しへと目的を変えた。メンバーの1人で外野手ケイト・レイニーさん(Kate Rainey)は「絶対に指輪を見つけると決めていましたよ」と当時の意気込みを明かした。

ただいくら人数が多くても、瓦礫の山の中から小さな指輪を見つけるのは至難の業だった。それでも諦めずに指輪を捜し続けて数時間が経過した時、ケイトさんが泥の中からダコタさんが用意していた婚約指輪を見つけ出したのだ。ケイトさんは「なぜか分からないけれどその場所を掘るように導かれた気がして。掘り進めていたら金属の輪が出てきたんです。でもそれはただの金属なんかではなく、金だったのです。私が指輪を見つけたなんて、とても信じられませんでしたね」と指輪を発見した当時を振り返った。

指輪を受け取ったダコタさんは「みんな無事で、みんながここにいる。指輪が見つかったことは奇跡に等しいし、これ以上の素晴らしいタイミングはない」と考え、ローレンさんの前で片膝をつき、泥まみれだったがソフトボールチームの応援を得ながらプロポーズをした。ダコタさんが計画していたプロポーズとは別のシチュエーションになってしまったが、ローレンさんは迷いもせず「Yes」とダコタさんのプロポーズを受け入れた。当時の様子を捉えた動画には、指輪を捜し続けていたソフトボールチームのメンバーたちが大興奮で叫び声をあげており、目の前でプロポーズが行われるというロマンチックな光景に大喜びしていた。

ローレンさんは「今回のことは大変な状況の中で一筋の希望となりました。まだまだ厳しい状況は続きますが、一息ついて笑顔になれましたね」と振り返った。住む家を失ってしまったローレンさんとダコタさんは現在ホテルで過ごしているそうで、住む場所の確保へ向けて動いている。

ちなみに過去には、海で結婚指指輪を失くした5か月後に泳ぐ魚の胴に指輪がはまっているのが見つかったというニュースが話題を呼んでいた。

画像は『New York Post 2022年11月10日付「Man proposes after finding missing ring in rubble from Texas tornado」(Meilana Lopez via Storyful)』『NBC 5 Dallas-Fort Worth 2022年11月10日付「‘Miracle In The Mud’: Engagement Ring Found in Lamar County Tornado Debris」(Shelby Shelton)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)