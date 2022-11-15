²ÃÆ£¹À¼¡¤¬MC¡Ø¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù½ªÎ»¤ÎÎ¢Â¦¤ËµÈËÜ¶½¶È¤Î¡È¥¹¥Æ¥ë¥¹ÇÓ½ü¡É¤È¥®¥ã¥é»ö¾ð¡¢º£¸å¸«¿ø¤¨¤ëÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤ÇYouTuber¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡Ö17Ç¯Â³¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¡Ø¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¡¢¥Ñ¥Ä¥Ñ¥Ä¤ÊT¥·¥ã¥Ä¤Ç²ñ¸«¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡¡11·î11Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÊ¿Æü¸áÁ°¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù¤È¡Ø¥Ð¥²¥Ã¥È¡Ù¤¬¡¢'23Ç¯3·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤³¤ÎÆü¤Î¡Ø¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈMC¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ëÊüÁ÷¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
µÈËÜ¶½¶È¤Ë¤è¤ë¡È¥¹¥Æ¥ë¥¹ÇÓ½ü¡É¤«
¡¡'06Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù¤Ï¡¢»õ¤Ë°áÃå¤»¤Ì²ÃÆ£¤ÎÊª¸À¤¤¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢»þ´ÖÂÓ»ëÄ°Î¨1°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù¤ËÂç¤¤Êº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¶ìÀï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÌäÂê¤â¡£
¡ÖºòÇ¯3·î¡¢¥¢¥¤¥ÌÌ±Â²¤Ø¤Îº¹ÊÌÅªÉ½¸½¤òÊüÁ÷¤·¤ÆÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥µ¥í¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¸¤¤ÎµÔÂÔ»à»ö·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤È¤³¤í¡¢Åö»ö¼Ô¤«¤é¡È»ö¼Â¤ËÈ¿¤¹¤ëÊüÁ÷¡É¤È¹³µÄ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÊüÁ÷ÎÑÍý¡¦ÈÖÁÈ¸þ¾åµ¡¹½¡ÊBPO¡Ë¤Ç¿³Íý¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÁêÅö¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï½ªÎ»¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ô¥Æ¥ì¥Ó¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ä¥Ë¡¼¥º¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÊ£»¨¤Ê»ö¾ð¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡Ö'19Ç¯¤ËµÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡È°Ç±Ä¶ÈÌäÂê¡É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù¤ÇÅö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿µÈËÜ¤Î²ñ¼ÒÂÎÀ©¤òÄËÎõ¤ËÈãÈ½¤·¡È²ÃÆ£¤ÎÍð¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁûÆ°¤Ë¡£¤³¤Î°ì·ï¤¬À¤´Ö¤ËÍ¿¤¨¤¿µÈËÜ¶½¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤¯¡¢º£²ó¤ÎÈÖÁÈ½ªÎ»¤ÏµÈËÜ¤Ë¤è¤ë¡È¥¹¥Æ¥ë¥¹ÇÓ½ü¡É¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡²ÃÆ£¤ÏÁûÆ°¸å¤ËµÈËÜ¤È¡È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¡É¤ò·ë¤ó¤À¤¬¡¢ºòÇ¯3·î¤ò¤â¤Ã¤Æ¤½¤Î·ÀÌó¤â½ªÎ»¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È´Ø·¸¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÈÇÓ½ü¡É¤¬±½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦1¤ÄÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦óÊÎÛ¤ÎÀîÅçÌÀ¤µ¤ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¤ÎÄ«ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ï¡¢µÈËÜ½êÂ°¤Î·Ý¿Í¤òÂçÎÌ¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊüÁ÷³«»ÏÅö½é¤«¤é¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡È²ÃÆ£ÄÙ¤·¡É¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ÏÇ¯Ëö¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤ÇÆÃÈÖ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤Ç¡¢¡È²ÃÆ£¤ÎÍð¡É°Ê¹ß¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡È²û»ö¾ð¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÏÃ¤â¡£
¡Ø¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù½ªÎ»¤òÇ§¤á¤¿²ÃÆ£¹À¼¡
¡Ö²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î¡Ø¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù¤Î½Ð±éÎÁ¤Ï1²ó¤¢¤¿¤ê100Ëü±ßÁ°¸å¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã±½ã·×»»¤ÇÇ¯´Ö2²¯±ß°Ê¾å¡£ÄãÌÂ¤¹¤ë»ëÄ°Î¨¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ËÜ²»¤â¤¢¤ë¤È¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÆÈÎ©¤«¤é2Ç¯¸å¤ËÂÓÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¡ÈÂç»Å»ö¡É¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÃÆ£¡£ÈÖÁÈ½ªÎ»¤Î¾ðÊó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø½µ´©½÷À¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈ¯É½Á°Æü¡¢¡Ø¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ë¸þ¤«¤¦ËÜ¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä«6»þ¤´¤í¼«Âð¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿²ÃÆ£¤Ï¡¢È±¤Ë¤Ï¾¯¤·¿²¥°¥»¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µ¼Ô¤¬À¼¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¡£
¨¡¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£'23Ç¯¤Î3·î¤Ë¡Ø¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡£
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤¦¤ó¡×
¨¡17Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÊüÁ÷½ªÎ»¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¡¢11Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤³¤ÎÆü¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ã¼ê»þÂå¤Ï¡¢ÇËÅ·¹Ó¤Ê¸ÀÆ°¤Ç¡È¶¸¸¤¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿²ÃÆ£¡£¡Ø¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù¤Ç¤â¡¢Åö½é¤Ï¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£¤È¤ÎÆóËç´ÇÈÄ¤Ç¥ä¥ó¥Á¥ã¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢17Ç¯¤â¤ÎMCÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¤ä¤¹¤Ã¤«¤ê¡ÈÄ«¤Î´é¡É¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤ä¤Ï¤êÍè½Õ°Ê¹ß¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤¬¡£
¡ÖµÈËÜ¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¸å¤í½â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡Ø¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù¤Î½ªÎ»¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ø¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù¤Î»Ê²ñ¤ÏµÈËÜ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿»Å»ö¡£º£¸å¤Ï¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ç»Å»ö¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢»Ê²ñÎÏ¤Î¤¢¤ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ç¤â¡¢ÂÓÈÖÁÈ¤ÎMC¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê»Å»ö¤Ï¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡53ºÐ¤Ë¤·¤ÆÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÃÆ£¡£¤À¤¬Èà¤Ë¤Ï¡¢ÇØÃæ¤òÄÉ¤¦Æ´¤ì¤Î¡ÈÀèÇÚ·Ý¿Í¡É¤¬¤¤¤¿¡£
²ÃÆ£¹À¼¡¤¬YouTuber¤Ë!?
¡Ö²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ã¼ê¤Î¤³¤í¤«¤é¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤µ¤ó¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯5·î¤ËÀÐ¶¶¤µ¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Øµ®¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤º¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢µÈËÜ¤«¤é¤ÎÆÈÎ©Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡È¥¿¥«¤µ¤ó¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡É¤ÈÇº¤ß¤ò¹ðÇò¡£¡ÈÆÈÎ©¤Þ¤Ç¤Þ¤Í¤·¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡É¤ÈÏÃ¤·¤¿¸å¡¢¡ÈºÇ°¡¢¥¿¥«¤µ¤ó¤Î½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¡¢ÀÐ¶¶¤Ï²ÃÆ£¤ÎÍê¤ß¤ËÂÐ¤·¡ÖÁ´Á³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È²÷Âú¡£¡ÖÎÏ¤¢¤ë¤ä¤Ä¤Ï»Ä¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£²ÃÆ£¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¸«¤Æ¤ë¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢Çº¤à¸åÇÚ¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÃÆ£¤ÎÃÎ¿Í¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÁêÃÌ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¬¤Á¾éÃÌ¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì°Ê¹ß¤â²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÏÀÐ¶¶¤µ¤ó¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡È¶ÈÌ³Äó·È¤Ï¤É¤¦¤«¡É¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¸½¼ÂÅª¤Ê°Æ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÎÏª½Ð¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤ä¡È¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡É¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î»Å»ö¤¬¸º¤ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤¿¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢YouTube¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê·Ð¸³¤â¡£
¡ÖÆ±¤¸¡ÈµÈËÜÂà¼ÒÁÈ¡É¤ÎµÜÇ÷ÇîÇ·¤µ¤ó¤äÃæÅÄÆØÉ§¤µ¤ó¤È¤¹¤Ç¤ËÆ°²è¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¼«¿È¤â¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¡Ø¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÀ¸³è¤¬Íî¤ÁÃå¤±¤Ð¡¢»þ´ÖÅª¤ÊÍ¾Íµ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¤Í¡×¡ÊÆ±¡¦ÃÎ¿Í¡Ë
¡¡SNS¾å¤Ç¤ÏÈÖÁÈ¤Î½ªÎ»¤Ç¡È²ÃÆ£¤Ê¤Ä«¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÀË¤·¤àÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢4·î°Ê¹ß¤Ï³èÌö¤Î¾ì¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¡È¥¹¥Ã¥¥ê¡É¤È°Ü¤ë¤«¤â!?