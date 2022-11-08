U-21日本代表が欧州遠征のメンバー23人を発表 西川潤や斉藤光毅らが選出
22日にU-21ポルトガル代表と対戦
日本サッカー協会は11月8日、14〜22日にヨーロッパ遠征に臨むU-21日本代表メンバー23人を発表。
U-21日本代表は、現地時間18日（日本時間19日）にスペイン・セビージャでU-21スペイン代表、22日（日本時間23日）にポルトガル・ポルティマンでU-21ポルトガル代表と対戦する。
U-21日本代表メンバーは以下のとおり。
＜GK＞
小久保玲央ブライアン（ベンフィカ／ポルトガル）
佐々木雅士（柏レイソル）
鈴木彩艶（浦和レッズ）
＜DF＞
西尾隆矢（セレッソ大阪）
木村誠二（FC東京）
加藤 聖（V・ファーレン長崎）
バングーナガンデ佳史扶（FC東京）
半田 陸（モンテディオ山形）
畑 大雅（湘南ベルマーレ）
鈴木海音（栃木SC）
＜MF＞
松村優太（鹿島アントラーズ）
松岡大起（清水エスパルス）
佐藤恵允（明治大）
川崎颯太（京都サンガF.C.）
斉藤光毅（スパルタ／オランダ）
鈴木唯人（清水エスパルス）
山本理仁（ガンバ大阪）
藤田譲瑠チマ（横浜F・マリノス）
西川 潤（サガン鳥栖）
三戸舜介（アルビレックス新潟）
＜FW＞
藤尾翔太（徳島ヴォルティス）
小田裕太郎（ヴィッセル神戸）
細谷真大（柏レイソル）（FOOTBALL ZONE編集部）