ÃöÌÚ¤µ¤ó¤âà¶å»à¤Ë°ìÀ¸á¤À¤Ã¤¿£±£¹£¸£¸Ç¯¡ÖÏ»ËÜÌÚ¹âµé¥Ç¥£¥¹¥³»à½ý»ö¸Î¡×¡ÄÌ¤¤À¤Ë»Ä¤ëÆæ
¡¡¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£·£¹¡Ë¤¬»àµî¤·¤Æ£±¤«·î¡£ÃöÌÚÈÖµ¼Ô¤¬à¾¼ÏÂá¤ÎÇ³¤¨¤ëÆ®º²¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÏ¢ºÜÂè£±£µ²ó¤Ç¤Ï¡¢¹âµé¥Ç¥£¥¹¥³¤Çµ¯¤¤¿»ö·ï¸å¤Ë¸«¤»¤¿àÆ®º²Î®½èÀ¤½Ñá¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡£±£µ£°¿ÍÄ¶¤¬»àË´¤·¤¿´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Î»¨Æ§»ö¸Î¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î´íµ¡°ìÈ±¡Ê¡©¡Ë¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹£¸£¸Ç¯£±·î£µÆü¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤ÎºÇÀèÃ¼¹âµé¥Ç¥£¥¹¥³¡Ö¥È¥¥¡¼¥ê¥¢¡×¤Î¾ÈÌÀÁõÃÖ¤¬Íî²¼¤·¡¢»àË´¼Ô£³¿Í¡¢Éé½ý¼Ô£±£´¿Í¤¬½Ð¤¿»ö·ï¡£Åö»þ¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤ÎÅê¼ê¤ä·ÝÇ½¿Í¤¬¤½¤Î¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤â¥Ø¥¿¤ò¤¹¤ì¤Ð´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡»ö·ï¤ÎÍâÆü¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï»ä¤Î´é¤ò¸«¤ë¤Ê¤ê¡Ö¤¤¤ä¤¡¡¢¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¤è¡£¥È¥¥¡¼¥ê¥¢¡¢¤Ä¤¤¤³¤ÎÁ°¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¡£Â¿¤¯¤Î¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¡¢·ÝÇ½¿Í¤¬¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿Å¹¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤â¤´Â¿Ê¬¤ËÏ³¤ì¤º¡¢¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ê¤êµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤Å¹¤À¤è¡×¤È¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÇ®¤¯¤³¤¦¸ì¤ê¤À¤·¤¿¡£
¡Ö±§ÃèÁ¥¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Õ¥í¥¢¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¾å¤«¤éË¢¤¬¤³¤¦¥Ð¡¼¥Ã¤Æ¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¿§¤Î¸÷¤ÎÅÀÌÇ¤ÎÃæ¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤â¤¦¥È¥é¥ó¥¹¾õÂÖ¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤¤¤ä¡¢¤¢¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤è¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤Ê¡×
¡¡¤½¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤«¤é¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤ÆÅ¹¤ÏÊÄÅ¹¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê°ìÊýÅª¤Ë¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢´Î¿´¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ã¯¤È¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡£
¡¡¼ã¤¤»Ò¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤À¡£¡Ö¤¿¤Ö¤ó¥¢¥ì¤«¥¢¥ì¤À¤í¤Ê¡×¤È¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤ª¤¯¤Ó¤Ë¤â½Ð¤µ¤º¡ÖÃöÌÚ¥È¥¥¡¼¥ê¥¢»ö¸Î¥Ë¥¢¥ß¥¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢Ã»¤¤¸¶¹Æ¤Ç¥µ¥é¥Ã¤ÈºÑ¤Þ¤»¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤â¤·¤ã¤Ù¤ë¤À¤±¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤³¤«¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡£
¡¡Àè¼ê¤ò¼è¤é¤ì¤¿»ä¤Î´°ÉõÉé¤±¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ê¸µ¥×¥í¥ì¥¹Ã´Åö¡¦µÈÉðÊÝÂ§¡Ë