Å´Æ»·ÏYouTuber¡Ö¥¹¡¼¥Ä¡×±¿Å¾ÌÈµö¤òÂ¨ÆüÊÖÇ¼¤Ç±ê¾å¡ª Ç¯¼ý5,000Ëü±ß¸ø¸À¡¢¥¢¥ó¥Á¤â¡ÈÍÜÊ¬¡É¤Ë¤·¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à24ºÐ¤ÎÁÇ´é
¡¡Å´Æ»·ÏYouTuber¥¹¡¼¥Ä¤¬ÉáÄÌ±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤½¤ÎÆü¤ËÊÖÇ¼¤·¤¿¤³¤È¤Ç±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö1Æü¤ÇÌÈµöÊÖÇ¼¤ÏÁð²á¤®¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÌÈµö¼è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò¤É¤¦»È¤ª¤¦¤ÈËÜ¿Í¤Î¼«Í³¡×¤È¤¤¤¦ÍÊ¸îÇÉ¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¨ÆüÌÈµöÊÖÇ¼¤ÎÅ¿Ëö¤È¡¢YouTuber¥¹¡¼¥Ä¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¥Í¥¿¤Ë!? Âç³Ø¤«¤é¤ÎÀ®ÀÓ·Ù¹ðÊ¸½ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ä
¼«Æ°¼ÖÌÈµö¼èÆÀÆ°²è¤Î·ëËö¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÂ¨ÆüÊÖÇ¼
¡¡ÅÐÏ¿¼Ô100Ëü¿Í¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ë¿Íµ¤YouTuber¥¹¡¼¥Ä¤Î¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¹¡¼¥Ä¸òÄÌ¡×¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä¤¬Âçºå¤«¤éËÃæ¼«Æ°¼Ö¶µ½¬½ê¤ËÄÌ¤¦ÍÍ»Ò¤òÆ°²è¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯7·î¡£
¡¡¶µ½¬½ê¤ËÄÌ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶±©ÅÄ¤«¤é°ËÃ°¤Þ¤ÇÈô¹Ôµ¡ÄÌ³Ø¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¡¼¥ÄÛ©¤¯¡¢¼õ¸³ÊÙ¶¯°Ê¾å¤ÎÌó3ÇÜ¤°¤é¤¤Ç®¿´¤ËÊÙ¶¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ìó1¤«·î¤Î¶µ½¬½êÄÌ¤¤¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÌó2»þ´Ö¤ÎÄ¹¼ÜÆ°²è¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡10·î1Æü¤Ë¤Ï¤¤¤è¤¤¤èÌÈµö¼èÆÀÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°ìÈ¯¹ç³Ê¤Ç±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¥¹¡¼¥Ä¤Ï
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÆ»Ï©¤ÏÌµË¡ÃÏÂÓ¡×
¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ò½å¼é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¡×
¡Ö²¿¥È¥ó¤â¤¢¤ë¾è¤êÊª¤ò»þÂ®60Ò¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡ÖµÞ¤ÊÈô¤Ó½Ð¤·¤Ê¤É¤Î²ÄÇ½À¤òÍ½¸«¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÜÍè¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¤È¹Í¤¨¡¢µÇ°¤Ë°ìÅÙ¤À¤±±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°±¿Å¾ÌÈµö¤ò»î¸³¾ì¤ËÆÏ¤±¤ÆÊÖÇ¼¡£¤ª¤½¤é¤¯ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÁá¤¯±¿Å¾ÌÈµö¤òÊÖÇ¼¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ä¤ÏÆ°²è¤Î¸åÈ¾¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤Ç·ê¤ò³«¤±¤¿ÌÈµö¾Ú¤ò¸ø³«¤·¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¼èÆÀ¤·¤¿Æü¤ÈÆ±¤¸ÆüÉÕ¤Ç¡Ö¿½ÀÁ¤Ë¤è¤ë¼è¤ê¾Ã¤·¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢1Æü¤ÇÌÈµöÊÖÇ¼¤Î¾ðÊó¤¬SNS¤Ç³È»¶¤¹¤ë¤È¡¢Æ°²è¤ÇÌÈµö¼èÆÀ¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¶µ½¬½ê¤ÎÀèÀ¸Ã£¤Ë¡ÖÀèÀ¸¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡Ö±¿Å¾¤·¤Ê¤¤¤Ê¤éºÇ½é¤«¤éÌÈµö¤ò¤È¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥ÄËÜ¿Í¤Ï¶µ½¬½ê¤ÎÆ°²è¤Ç¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¿¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀèÀ¸Ã£¤Î¶µ¤¨¤Ï³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥Á¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸µ¡¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¸ÍÏÇ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö±¿Å¾¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢ÌÈµöÊÖÇ¼¤Þ¤Ç¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÌÈµöÊÖÇ¼¤¹¤ëÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤¿¡£
¥¹¡¼¥Ä¤Ï¸µÁÄÅ´Æ»·ÏYouTuber¤Ç¡¢²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³ØÂ´¤Î³ØÎò¥¨¥ê¡¼¥È
¡¡¥¹¡¼¥Ä¤³¤ÈÆ£ÅÄÍµ¿Í¡Ê¤Õ¤¸¤¿¤Ò¤í¤È¡Ë»á¤Ï24ºÐ¡£
¡¡¿Æ»Ò2Âå¤ÎÅ´Æ»¥Þ¥Ë¥¢¡£¿¦Ì³¾è¼Ö¾Ú¤¬¤¢¤ì¤ÐJR¤Î¾è¼Ö¤¬¾è¤êÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢JR¿¦°÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¡¢Å´Æ»¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´äÁÒ¹âÅù³Ø¹»±¿Í¢²Ê¤Ë¿Ê³Ø¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î»î¸³¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÉÔ¹ç³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¤¿¡Ê2021Ç¯9·î¤ËÂ´¶È¡Ë¡£Âç³Ø»þÂå¤«¤éYouTube¤ÇÅ´Æ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï97.8Ëü¿Í¤Ç¤â¤¦¤¹¤°100Ëü¿ÍÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤¹Àª¤¤¤À¡£
¡¡Âç³Ø¿Ê³ØÅö½é¤ÏÍ§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¥Ü¥Ã¥Á·ÏYouTuber¤Î¤Ï¤·¤ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ËÜ¿Í¤ÎÊÛ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤Ï5,000Ëü±ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ä¤Ë¤Ï²áµî¤Ë¤â±ê¾åÁû¤®¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£»ëÄ°¼Ô¤¬¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ç¡Ö»£¤êÅ´³ØÀ¸¤¬É¬¤º1ÅÙ¤Ï¿Æ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦È¯¸À¡Ø¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¡¢Â¾¤Î¿Í¤¬»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤À¤í¡Ù¡×
¡¡¥¹¡¼¥Ä¤Ï¤½¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡Ö¤â¤·¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤¸¤ã¤¢Â¾¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¸ø±à¤ÇÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¼«Ê¬¤ò»º¤ó¤À¤Î¤«¤ÈÌä¤¤¤¿¤À¤¹¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢Å´Æ»¤Ë¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤È¥â¥Î¤ò°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤òÂç»ö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£¼«¿È¤ÎYouTubeÆ°²è¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍê¤ó¤Ç¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¾¡¼ê¤ËÀ¸¤ß¤ä¤¬¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¥¯¥½¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¿ÍÀ¸À¸¤Þ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»Ò¤É¤â¤¬¸À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¿Æ¤ÏËÜ¼ÁÅª¤ÊÈ¿ÏÀ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï»Òºî¤ê¡¦»Ò°é¤Æ¤È¼ñÌ£¤ÏÆ±¤¸¡£¼Ì¿¿¤Ï¾Ãµî¤Ç¤¤ë¤¬»Ò¤É¤â¤Ï¾Ãµî¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢»£¤êÅ´¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ê¼Ì¿¿´Þ¤á¤¿¡Ë»×¤¤½Ð¤À¤Ã¤Æ¾Ãµî¤ä»£¤êÄ¾¤·¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤ÎÉ½ÌÌ¤À¤±¤ò¤Ê¤¾¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¸í²ò¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢YouTubeÆ°²è¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê»ëÄ°¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç®¤Ã¤Ý¤¯¿¿Ùõ¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤Î¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÍý²ò¤Ç¤¤è¤¦¡£
YouTubeÎò¤¬Ä¹¤¯´û¤Ë¥¢¥ó¥ÁÂÑÀ¤Ë¶¯¤¤
¡¡½é¤á¤Æ¤ÎÃø½ñ¡Ø¿À¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅ´Æ»YouTuber¡¡¥¹¡¼¥Ä¤ÎÁÇ´é¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤¬·ù¤¤¤Ê¿Í¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¥¹¡¼¥Ä¼«¿È¤¬YouTuber¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ù¤¤¤Ê¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ä¤Ï¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤Î1¤Ä1¤Ä¤òÃúÇ«¤ËÆÉ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÇ¡Ö5¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½¸¤Þ¤ë¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¥¢¥ó¥Á¤Î¿Í¤ÎÊý¤¬Æ°²è¤ò¶ù¡¹¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢²þÁ±ÅÀ¤¬Ê¬¤«¤ë¶µºà¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡Åö½é¤³¤½¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æµ¤¤ËÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ý±×¤¬¾å¤¬¤ë¤ËÏ¢¤ì¤ÆÇº¤ß¤Ï²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë±¿±Ä¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë´î¤Ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÅ·¤Ë¤â¾º¤ë¤Û¤É¡×¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¼ý±×¤¬Æþ¤ë´î¤Ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Ê¤ó¤È¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ä¤Ï¡Ö¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¾è¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â
¤¿¤È¤¨ÈãÈ½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ä¤êÈ´¤¯¿´¹½¤¨¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡±¿Å¾ÌÈµö¤ÎÂ¨ÆüÊÖÇ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â±¿Å¾¤¬¶ì¼ê¤ÇÊÖÇ¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸«ËÜ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©¤ÏÌµË¡ÃÏÂÓ¤È¤¤¤¦ÌäÂêÄóµ¯¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÌÈµöÊÖÇ¼¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡×¤Ê¤É¶¦´¶¤¹¤ë°Õ¸«¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¨ÆüÊÖÇ¼¤Î´ñÈ´¤µ¤Ë¤Ð¤«¤êÌÜ¤¬¤¤¤¯¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ä¤¬¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎËÜ¼Á¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ä¤Î¹ÔÆ°¤ÏÆüËÜ¤Î¸òÄÌ»ö¾ð¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©