ÏÉ¸«ÎèÆà ¤Þ¤¿¤â¥º¥Ü¥éÀ¸³è¤ò¹ðÇò¡Ö¿©´ïÀö¤¤¤Ï£²¡Á£³½µ´Ö¤¿¤á¤Æ¡×¡ÖÀöÂõ¤Ï¥Ë¥ª¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÏÉ¸«ÎèÆà¤¬£±£¸ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä¥È¡¼¥¯¡×¡Ê£Ô£Â£Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«¿È¤Î¤À¤é¤·¤Ê¤¤À³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤À¤é¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦½ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¥É¡¼¥Ê¥Ä²ñ°÷¤Îà¿©´ïÀö¤¤¤¬·ù¤¤á¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÏÉ¸«¤â¡Ö°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î·ë¹½¤¿¤á¤Æ¤¿¡£¤Þ¤¢¡¢¤Ç¤â£²¡Á£³½µ´Ö¤ÇÀö¤Ã¤Æ¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£°Õ³°¤È¿åÂØ¤¨¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤Î¿åÌîÈþµª¤«¤é¡Ö»³ÀÑ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÊý¤¬¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö°ì¿ÍÊë¤é¤·¤À¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢Àö¤¨¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²¼Ãå¤Î¤·¤Þ¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¡Ê¥¿¥ó¥¹¤Î²¼¤ÎÃÊ¤Ë¡Ë¥Ö¥é¤À¤±½Å¤Í¤Æ¾å¤ÎÃÊ¤Ë¥Ñ¥ó¥ÄÁ´ÉôÊü¤ê¹þ¤à¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Øº£Æü¤³¤ì¤Ë¤·¤è¡Ù¤Ã¤ÆÁª¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤¦¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃµ¤¹¤Î¤¬¤¹¤´¤¤ÂçÊÑ¡×¤È¥º¥Ü¥é¤Ê°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÏÉ¸«¤Ï¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼Àö¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¡¢¼«¿È¤Ï¡Ö¥Ë¥ª¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£²Æ¾ì¤ÏËè²óÀö¤¦¤¬¡ÖÅß¾ì¤Ï£³²ó¤¯¤é¤¤¡ÊÃåÍÑ¤·¤Æ¤â¡ËÀö¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¿åÌî¤«¤é¡Ö¤Þ¤¿¥Í¥Ã¥È¤Ë½ñ¤«¤ì¤ë¤è¡ª¡×¤ÈºÆÅÙ¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£