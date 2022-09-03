60ºÐ¤«¤éÆ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÊë¤é¤»¤ëÃÏÊýÅÔ»Ô¥Ù¥¹¥È10¡£2000Ëü±ß°Ê¾å¤ªÆÀ¤«¤â
¡¡ÄêÇ¯±äÄ¹¤äÇÑ»ß¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë´ë¶È¤¬½Ð»Ï¤á¡¢ÄêÇ¯¸åºÆ¸ÛÍÑ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëºòº£¡£¤±¤ì¤É½µ´©SPA!¤Ï¡ÖÃÇ¸ÇNO¡×¡£60ºÐ¤Çñ¥ÁÖ¤È²ñ¼Ò¤òµî¤ê¡¢½¼¼Â¤·¤¿Ï·¸åÀ¸³è¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÅöÁ³½àÈ÷¤¬É¬Í×¡£ÌÀ¤ë¤¤Ï·¸å¤ò³ð¤¨¤ë¤Ù¤¯60ºÐ¤Ç²ñ¼Ò¤òµî¤ëÊýË¡¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤ÎÌî¿¬Å¯»Ë»á¤ÈÀ¸³è·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤¤¤Á¤Î¤»¤«¤Ä¤ß»á¤Ë¡¢À¸³è¿å½à¤òÊÝ¤Á¤Ä¤ÄÀ¸³è¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¤ë¡¢°Â¤¯Êë¤é¤»¤ëÃÏÊýÊë¤é¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¢¡°Â¤¯Êë¤é¤»¤ëÃÏÊý¤ò¸¡Æ¤
¡¡Ç¯¶â¤ÈÃùÃß¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤«¤Ä¤«¤Ä¤Ç¤Ï¼«Í³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢À¸³è¿å½à¤òÊÝ¤Á¤Ä¤ÄÀ¸³è¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÌ¯¼ê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£Âà¿¦¸å¤ÎÀ¸³è¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¦Ìî¿¬Å¯»Ë»á¤Ï¡¢3ÂçÅÔ»Ô¡ÊÅìÌ¾ºå¡Ë°Ê³°¤Î¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ø¤Î°Ü½»¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¡£
¡¡Ìî¿¬»á¤¬¡Ç22Ç¯2·î¤Ë60Âå¤Î6000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤ÎÄ´ºº¤È¸øÅªÅý·×¤ò´ð¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¤«¤é¡¢¥ª¥¹¥¹¥áÃÏÊýÅÔ»Ô¤ò¤¢¤²¤ë¡£
¡ãÏ·¸å¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¥Ù¥¹¥È10¡ä
1¡¡·§ËÜ»Ô
2¡¡´ôÉì»Ô
3¡¡¼¯»ùÅç»Ô
4¡¡¾¾»³»Ô
5¡¡Ê¡²¬»Ô
6¡¡Ä¹Ìî»Ô
7¡¡ÆàÎÉ»Ô
8¡¡ÏÂ²Î»³»Ô
9¡¡¹Åç»Ô
10¡¡ÆáÇÆ»Ô
¡ÖÂè1°Ì¤Î·§ËÜ»Ô¤äÂè2°Ì¤Î´ôÉì»Ô¤Ï¡¢Åìµþ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ²ÈÄÂ¤ÏÈ¾³Û°Ê²¼¤ÇÊª²Á¤â4¡ó¤Û¤É°Â¤¤¤Ç¤¹¡£µ¤¸õ¤ä¼«Á³´Ä¶¤¬ÎÉ¤¯¡¢À¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¿©¤ÙÊª¤¬ÀäÉÊ¤È¤¤¤¦À¼¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡Ö²È·×Ä´ºº¡×¤ò¸«¤ë¤È¡¢·§ËÜ»Ô¤Ç¤Î·î¤Î¿©Èñ¤Ï5Ëü7727±ß¤Ç¡¢Åìµþ23¶è¤è¤ê2Ëü6000±ß¶á¤¯°Â¤¤¡£
¢¡2000Ëü±ß°Ê¾å¤ªÆÀ¡ªÃÏÊýÊë¤é¤·¤Ç¼«Í³¤òëð²Î
¡¡¤Þ¤¿½»Âð¶âÍ»»Ù±çµ¡¹½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ¹ØÆþ²Á³Ê¤Ï¡¢·§ËÜ»Ô¤¬3258Ëü±ß¡ÊÊ¿¶ÑÌÌÀÑ74.2Ö¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢ÅìµþÅÔ¤Ï5392Ëü±ß¡ÊÊ¿¶ÑÌÌÀÑ56.5Ö¡Ë¤È¡¢2000Ëü±ß°Ê¾å¤â°Â¤¯¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥·¥Æ¥£¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ëÂè4°Ì¤Î¾¾»³»Ô¤äÂè5°Ì¤ÎÊ¡²¬»Ô¤Ï¡¢ÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë¸ø¶¦»ÜÀß¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÀ¸³è¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¾¾»³»Ô¤ÏÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÊº¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂ¹ø¤Î¼å¤¤¹âÎð¼Ô¤ËÍ¥¤·¤¤¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Ìî¿¬Å¯»Ë»á¡Ë
¢¡ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤Î¥¤¥á¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤ß¤è¤¦
¡¡60ºÐ¤ÇÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤Æ¡¢²¿¤Î²¼Ä´¤Ù¤â¤»¤ºÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ë°Ü½»¤¹¤ì¤Ð¡¢»þ´Ö¤È¤ª¶â¤ò¥É¥Ö¤Ë¼Î¤Æ¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥¤¥á¥È¥ì¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏÊý°Ü½»¤Ë¾Ü¤·¤¤À¸³è·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¤¤¤Á¤Î¤»¤«¤Ä¤ß»á¤À¡£
¡Ö10¡Á12»þ¤Ï¾´ý¶µ¼¼¤Ê¤É¡¢°Ü½»Àè¤Ç¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò24»þ´Ö»þ·×¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò1½µ´ÖÊ¬ºîÀ®¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢·î¤Î¤ª¤ª¤Þ¤«¤Ê»Ù½Ð¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼¡¤¤¤Ç¡¢24»þ´Ö»þ·×¤ÎÆâÍÆ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÃÏÊý¤Î¸©Ä£½êºßÃÏ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¡¸½ÃÏ¤Î¿Í¤È¿¨¤ì¹ç¤¦µ¡²ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦
¡Ö°Ü½»¼Ô¤Ø¤Î¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¡¢Àè¿Í¤ÎÆ°²è¤«¤é3ÅÔ»Ô¤¯¤é¤¤¤Ë¹Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢°Ü½»Àè¤Î¸©Ì±À¤ÈÁêÀ¤¬°¤¤¤È¡ÈË¤«¤µ¡É¤Ï±ó¤Î¤¯¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ä¤ª»î¤·°Ü½»ÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤È¿¨¤ì¹ç¤¦µ¡²ñ¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥¦¥¤¡¼¥¯¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¸½ÃÏ¤Ç¼ÂºÝ¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¤¤¤Á¤Î¤»¤«¤Ä¤ß»á¡Ë
¢¡ÄÂÂß¤Ç1Ç¯¤Û¤É½»¤ó¤Ç¤«¤é·è¤á¤Æ¤«¤é¤âÃÙ¤¯¤Ï¤Ê¤¤
¡¡°Ü½»Àè¤òË¬¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢¡Ö¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤äÉÂ±¡¡¦¸ø¶¦»ÜÀß¤Î¾ì½ê¤ÏÉ¬¤º³ÎÇ§¡×¤È¤ÏÌî¿¬»á¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖÃÏ°è¤ËÆëÀ÷¤á¤ë¤«¤¹¤°¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÄÂÂß¤Ç1Ç¯¤Û¤É½»¤à¤Î¤â¤¢¤ê¡×¤È¤Ï¡¢¤¤¤Á¤Î¤»»á¡£¡È¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¡É¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¤Ç¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô°Ü½»¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È Ìî¿¬Å¯»Ë»á¡Û
¥Õ¥£¥ó¥¦¥§¥ë¸¦µæ½êÂåÉ½¡£ÃÏÊýÅÔ»Ô°Ü½»¤Ê¤É¡¢Âà¿¦¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó¸À¤ò¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡ÖÏ·¸å¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤ò¥¼¥Ã¥¿¥¤»Ï¤á¤ë¡ª¡×¤È»×¤¨¤ëËÜ¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë
¡ÚÀ¸³è·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ¤¤¤Á¤Î¤»¤«¤Ä¤ß»á¡Û
»ÔÌîÀ¥¥È¡¼¥¿¥ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈÂåÉ½¡£ÂçºåÂçÃ«Âç³Ø¤ä¹âÃÎÂç³Ø¤ÇÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¿·Ê¹¤ä»¨»ï¤Ç¡Ö²È·×Êí¿ÇÃÇ¡×¤òÏ¢ºÜÃæ
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ´©SPA¡ªÊÔ½¸Éô¡¡»£±Æ¡¿¿ù¸¶ÍÎÊ¿¡¡¥â¥Ç¥ë¡¿Ã°±©½ÓÊå¡¡ÌîÅÄ½çµ×¡¡»³Â¼¤Ò¤Ó¤¡½¡Î¡Îº£¤«¤éÈ÷¤¨¤ë¡Ï60ºÐ¤Ç¡Î¤â¤¦Æ¯¤«¤Ê¤¤¡Ïµ»½Ñ¡Ï¡½