¹áÀî¾ÈÇ· ¥È¥è¥¿£Ã£Íà¥¯¥Óá¤Ç¹ßÈÄ¥É¥ß¥Î¤â¡¡¸ÜµÒ¤«¤é¤âÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡¡¤Þ¤º¤ÏàÀ¤³¦¤Î¥È¥è¥¿á¤¬Æ°¤¤¤¿¡½¡½¡£
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï£±Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹áÀî¾ÈÇ·¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó£Ã£Í¤ÎÊüÁ÷¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¹ÊóÉô¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö¸½ºß¡¢¹áÀî¾ÈÇ·»á¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Êü±Ç¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±»á¤È¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÀÌó¤Ï¡¢ËÜÇ¯Ëö¤Ë¤Æ·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¹áÀî¤ÏÀè·î¡¢½µ´©¿·Ä¬¤Ç¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¹áÀî¤Ï¶âÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¤Ç¥Ê¥Þ¼Õºá¤·¤¿¤¬¡¢£±ÆüÈ¯Çä¤Î¿·Ä¬¤Ç¤ÏÊÌ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ò¤ï¤·ÄÏ¤ß¤Ë¤¹¤ë¹áÀî¤Î¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¹ÊóÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹áÀî¤Î£Ã£Íµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼¤ò²ð¤·¤Æ¡¢Ê£¿ô¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡Ö·ÀÌóËþÎ»¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ãÌó¶â¤Ê¤É¤ÏÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¡£¹áÀî¤¬ÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Æ±¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥È¥è¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Î¸åÇ¤¤ÏÌ¤Äê¤À
¡¡¥È¥è¥¿¤¬à¹áÀîÀÚ¤êá¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡¢£Ë£É£Î£Ã£È£Ï¡¢¥¢¥ê¥Ê¥ß¥óÀ½Ìô¡¢ÅìÍÎ¿å»º¡¢¥ª¥×¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤É¤Î£Ã£Í¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤âÀãÊø¼°¤ÇÄÉ¿ï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Åö½é¡¢¶¯¹ÔÆÍÇË¤Î¹½¤¨¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¹áÀî¤À¤¬¡¢»öÂÖ¤Ïº®ÌÂ¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£