¤¨¤Ã¡¢Í¥½¨¤¹¤®¤ó¡©¡ª¡Ú¥Õ¥¸¥³¡ÛÅÉ¤ë¤À¤±¤Ç¾®´é¸«¤¨♡¡Ödeko¥·¥ã¥É¥¦¡×¤Ã¤Æ¡©
¤³¤ó¤Á¤Ë¤Ï¡ªftn¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ÎAYUMI¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¤ª¤Ç¤³¤¬¹¤¯¤Æ´é¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¥·¥§ー¥Ç¥£¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤Ç¤³¤ò¶¹¤¯¸«¤»¤ë¤Î¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤¬¡¢´ÊÃ±»þÃ»¤Ç¾®´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥¸¥³deko¥·¥ã¥É¥¦¡×¡ª¤ª¤Ç¤³¤Ë¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤¿1Ê¬¤Ç¥·¥§ー¥Ç¥£¥ó¥°¤¬´°Î»¤¹¤ëÍ¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¢öº£²ó¤Ï¡¢¡Ú¥Õ¥¸¥³deko¥·¥ã¥É¥¦¡Û¤ÎÌ¥ÎÏ¤È»È¤¤Êý¤òÅ°Äì¥ì¥Ó¥åー¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
Ä¶´ÊÃ±¡ª¤ª¤Ç¤³¤Ë¥Ý¥ó¥Ý¥óÅÉ¤ë¤À¤±¤Ç¾®´é¤¬³ð¤¦Í¥½¨¥³¥¹¥á♡¡¡
¡Ö¥Õ¥¸¥³deko¥·¥ã¥É¥¦¡×¤Ï¡¢¤ª¤Ç¤³¤ÎÀ¸¤¨ºÝ¤ä·ä´Ö¤Ë¥Ý¥ó¥Ý¥óÅÉ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¾®´é¤Ë¤Ê¤ì¤ëÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
À¸¤¨ºÝ¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¥¥ì¥¤¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¡¢¼«Á³¤Ê¾®´é¤ò±é½Ð¡£
¾®´é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á°È±¤ÎÊ¬¤±ÌÜ¤Ê¤É¤ÎÇöÌÓ±£¤·¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¢ö
¡Ö¥Õ¥¸¥³deko¥·¥ã¥É¥¦¡×¤Î´ò¤·¤¤4¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ♡¡¡
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡Ú¥Õ¥¸¥³deko¥·¥ã¥É¥¦¡Û¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¢ö
¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥Ñ¥±¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¤Ë¤âÊØÍø¡ª
¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢»ç¤ÎÉ³¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹♡
¥·¥§ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÎ¹¹Ô¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥Ð¥ì¤º¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤ËÊØÍø¤Ê¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¶ÀÉÕ¤¤Ê¤Î¤â¡ý
²¼ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢È©¤¶¤ï¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¢ö
Ã¯¤Ë¤Ç¤âÆëÀ÷¤à±Æ¿§¤Î¡Ö¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥éー¡×
¤É¤ó¤ÊÈ©¤äÈ±¿§¤Ë¤â¹ç¤¦¡Ö¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥éー¡×¡£
±Æ¤Î¤è¤¦¤Ê°Å¤á¤Î¥«¥éー¤Ç¡¢¿§Éâ¤¤»¤º¡¢¼«Á³¤ÈÈ©¤ËÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£
°ìÅÙÅÉ¤ê¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¯¿§¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥¦¥Àー¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÉÕ¤±¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥µ¥é¥Ã¤È¿¤Ó¤¬ÎÉ¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ç¡¢¤Ù¤¿¤Ä¤«¤Ê¤¤¡ª
¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ç¿¤Ó¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ¬Èé¤Î¤Ù¤¿¤Ä¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ç¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Û¤È¤ó¤É¹á¤ê¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÃËÀ¤ÎÊý¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤è¢ö
´À¡¦Èé»é¤Ë¶¯¤¯Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤¡ª
´À¤ä¿å¡¦Èé»é¤Ë¶¯¤¤¡Ö¥É¥é¥¤¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤òºÎÍÑ¡£
È©¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤êÌ©Ãå¤·¡¢½ë¤¤²Æ¤Ç¤â1ÆüÃæ¥¥ì¥¤¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤¬»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥ïー¤Ç´ÊÃ±¤ËÍî¤È¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤¬³Ú¥Á¥ó¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¢ö
¡Ö¤ª¤Ç¤³¤¬¹¤¤¡×¡ÖÈ±¤ÎÊ¬¤±ÌÜ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á♡¡¡
¡Ú¥Õ¥¸¥³deko¥·¥ã¥É¥¦¡Û¤Ï¡¢¾®´é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆÅ±£¤·¤Ë¤âÊØÍø¡ª
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢»È¤¤Êý¤Î¥³¥Ä¤ä¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥åー¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹♡
¡Ö¤ª¤Ç¤³¤¬¹¤¯¤Æ´é¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ç¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë¾®´éÈþ¿Í¤Ë¡ª
¤ª¤Ç¤³¤¬¹¤¯¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ç¤â¡¢ÅÉ¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë¾®´éÈþ¿Í¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÉ¤êÊý¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Æ¤Î¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥¦¥Àー¤òÉÕ¤±¤¹¤®¤¿¤ê¡¢ÈÏ°Ï¤ò¹¤¯ÅÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢°ãÏÂ´¶¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¦¥Àー¤Ï°ìµ¤¤ËÅÉ¤é¤º¡¢ÎÌ¤ÈÈÏ°Ï¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤â¤·¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥Àー¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤«¤é½Å¤Í¤Æ½¤Àµ¤¹¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈ±¤ÎÊ¬¤±ÌÜ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤Î¤»¤Æ¡¢»þÃ»¤Ç¼ã¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤Ø¡ª
»º¸å¤ÎÇöÌÓ¤ä¡¢È±¤ÎÊ¬¤±ÌÜ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ç¤â¡¢´ÊÃ±»þÃ»¤Ç¼«Á³¤Ê¼ã¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¡ª
»È¤¤Êý¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ë¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤Î¤»¤ë¤À¤±¡£ÆÅ¤²¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë±£¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
1Ê¬¤Ç´ÊÃ±¤Ë±£¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤Ë¤âÂç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¢ö
¤Þ¤È¤á
¡Ú¥Õ¥¸¥³deko¥·¥ã¥É¥¦¡Û¤Ï¡¢¡Ö¾®´é¡×¡ÖÆÅ±£¤·¡×¤Ë¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡ª
¤¿¤Ã¤¿1Ê¬¤Ç¥á¥¤¥¯¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä«¤Î»þÃ»¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹♡
¥¢¥Ã¥È¥³¥¹¥á¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¥ì¥Ó¥åーµ»ö¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤ÏÉ®¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£