¤³¤ó¤ÊÃÍ°ú¤µö¤µ¤ì¤ë¤Î!? ¡ÖSurface Book 3¡×¤¬¤Û¤ÜÈ¾ÃÍ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç!? Íß¤·¤¤¤Ê¤éµÞ¤²¡ª¡ÚAmazon¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡Û
¤¿¤Ö¤ó¡¢º£²ó¤ÎAmazon¥»¡¼¥ë¤Î¼çÌò¡£
¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤È¥É¥Ã¥¥ó¥°¤·¤Æ¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¼è¤ê³°¤·¤Æ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡£¤È¤¤¤¦Microsoft¤Î2in1PC¡ÖSurface Book 3¡×¡£
PCÉ÷¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢Windows¤È¤¤¤¦¥Õ¥ëOS¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¤Ê¤ó¤Ê¤éOffice¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¼¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖSurface Book 3¡×¤¬¤Î¤Ã¤Ô¤¤Ê¤é¤Ê¤¤²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¸«¤Æ¡ª
Surface Arc Mouse¤ÈSurface ¥Ú¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥»¥Ã¥È¤¬12Ëü8006±ß¡ª ¤³¤ì¤Ï°Â¤¤¤ï¡Ä¡ª ¤ó¡© ¸µÃÍ¤Ç¤¹¤«¡© 23Ëü2738±ß¤Ç¤¹¡£45¡ó¥ª¥Õ¤Ç¤¹¡£¥ä¥Ã¥Ð¥¤¡£
115,434±ß¡ÊÆÃÁª¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡¦94,446±ß¥ª¥Õ¡¦8·î29Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
¥Þ¥¦¥¹¤È¥Ú¥ó¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¤Ê¡Á¡£¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÃ±ÂÎ¤Ç¤â45¡ó¥ª¥Õ¤Ç¥Ý¥Á¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â10Ëü±ß¶á¤¤ÃÍ°ú¤³Û¤ÎµÛ°úÎÏ¤¬¥ä¥Ð¤¤¡£
174,119±ß¡ÊÆÃÁª¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡¦142,461±ß¥ª¥Õ¡¦8·î29Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤â¤ê¤â¤ê¤Îi7¥â¥Ç¥ë¤âÅù¤·¤¯45¡óÃÍ°ú¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÍ°ú¤³Û¤¬14Ëü±ß¤È¤«¤¤¤¦¶²¤í¤·¤¤¶â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦1ÂæSurface Book 3Çã¤¨¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤ó¡£
¤¦¡¼¤ó¡Ä¡£¤¤¤¯¤éSurface Book 4¤¬½Ð¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÍ°ú¤¤Ï¤ä¤ê¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¤³¤ó¤Ê¤ó¤¹¤°Çä¤êÀÚ¤ì¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Íß¤·¤¤Êý¤ÏÀÔ¿ñÈ¿¼Í¤Ç¥«¡¼¥È¤Ë¤Ö¤Ã¤³¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨²Á³Ê¤Ê¤ÉÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Ï¼¹É®»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Source: Amazon