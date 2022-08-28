7ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÌ¼¤ØÃÂÀ¸Æü¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ª¼¡¡¹½Ð¤Æ¤¯¤ë¥É¡¼¥ë¤Î¤ªÍÎÉþ¤ËÂç´î¤Ó
¡¡¤¢¤²¤ëÂ¦¤â¡¢¤â¤é¤¦Â¦¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£3»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦peachku¤µ¤ó¤¬¡¢7ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÌ¼¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÅÏ¤·¤¿È¢¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë»Å³Ý¤±¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡È¢¤ò³«¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÍá°á¤ä¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¡¢¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¤Î¤ªÍÎÉþ¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ï¤³¤³¤«¤é¤Ç¤¹¡£È¢¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤µ¤é¤ËÈ¢¤¬¤¢¤ê¡¢¥Þ¥È¥ê¥ç¡¼¥·¥«¤Î¤è¤¦¤Ë¼¡¡¹¤È¤ªÍÎÉþ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡peachku¤µ¤óÂð¤Ç¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ëÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬²¿¤«ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¥µ¥×¥é¥¤¥ºÏÈ¤òËèÇ¯Àß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸ÅÏ¤¹¤Ê¤é¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÊýË¡¤ò¡¢¤È¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢°ÊÁ°¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼°¤Ë¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î±é½Ð¤Ë¤â¤â¤Á¤í¤ó¶Ã¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÎÉþ¤Ï¡¢Á´¤Æpeachku¤µ¤ó¤Î¼êºî¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¤µ¤é¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£²ÖÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ä¥Õ¥ê¥ë¤Î¤Ä¤¤¤¿¥Ö¥é¥¦¥¹¡¢¤½¤ì¤Ë¥Ù¥ì¡¼Ë¹¤ä¥Ð¥Ã¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¾®ÊªÎà¤Þ¤Ç¡¢·×38ÅÀ¡£¤É¤ì¤â¼ÂºÝ¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÍÎÉþ¤È¤½¤ó¿§¤Î¤Ê¤¤½ÐÍè±É¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼Â¤Ïpeachku¤µ¤ó¤Ï¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Î¥Ù¥Ó¡¼Éþ¤ä»Ò¤É¤âÉþ¤òWEB¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢SNS¤ÎDM¤Ç¤â¸ÄÊÌ¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÍÎºÛ¤Î¥×¥í¡£¤«¤ï¤¤¤¤ÍÎÉþ¤òÂ¿¿ôÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾®¤µ¤¤ÍÎÉþ¤òºî¤ë¤Î¤Ï¾¡¼ê¤¬°ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤Èpeachku¤µ¤ó¡£ËèÆü¿²¤ë´Ö¤òÀË¤·¤ó¤Ç3»þ´Ö¤Û¤É¡¢¤ª¤è¤½1½µ´Ö¤â¤Î´ü´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿ÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÌ¼¤µ¤ó¤ËÅÏ¤¹¤È¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¤ªÍÎÉþ¤Ë¡¢ÌÜ¤ò¥¥é¥¥é¤µ¤»¤Æ¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ëpeachku¤µ¤ó¤â¡Ö¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Û¥Ã¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Ì¼¤µ¤ó¤ÏÁáÂ®¡¢¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ªÍÎÉþ¤òÃå¤»¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÌ¼¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢peachku¤µ¤ó¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª
Ì¼¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÍÎÉþºî¤ê¤Ï¡¢²¿¤â¤«¤â¾®¤µ¤¯¤Æ¾¯¤·¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä
¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î°Ù¤Ë¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤¬¿²¤¿¸å¡¢Ï¢Æü¿¼Ìë¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸«¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¡ª
º£²óÂô»³ºî¤Ã¤¿¤é¡¢¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¾¯¤·¸º¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë✨
Ì¼¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤È¿§¡¹ºî¤ê¤¿¤¤¥â¡¼¥É¤Ç¤¹😊 pic.twitter.com/QLEjK24M7Q
— peachku🧵£³»ù¤ÎÊì (@peachku3) August 22, 2022
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
peachku¡¡3»ù¤ÎÊì¤µ¤ó¡ÊTwitter¡§@peachku3 / Instagram¡§@peachku0¡Ë
¡Ê»³¸ý¹°¹ä¡Ë