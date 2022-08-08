お盆に”異世界ファンタジー”など40作品以上が無料配信！『リゼロ』『転スラ日記』『無職転生』など一挙放送も
ABEMAは、お盆の大玉企画の第6弾として、異世界ファンタジーなどの人気アニメ40作品以上を一挙放送＆無料配信する。
【放送】『Re:ゼロから始める異世界生活 新編集版』全話一挙
ABEMAでは、お盆に人気アニメを続々と一挙放送＆無料配信する特別企画『アベマ夏の大玉打ち上げ！〜話題のアニメ全話無料100連発も！〜』を開催。その第6弾として、人気アニメ40作品以上の一挙放送＆無料配信が決定した。
本企画では、『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』『Re:ゼロから始める異世界生活』『転生したらスライムだった件 転スラ日記』『この素晴らしい世界に祝福を！』『盾の勇者の成り上がり』など、人気異世界ファンタジー作品を中心に8月8日から続々と無料一挙放送するほか、8月15週には上記作品を含む40作品以上を期間限定で無料配信する。
なお、『アベマ夏の大玉打ち上げ！〜話題のアニメ全話無料100連発も！〜』では今後も続々とアニメ大玉企画を打ち上げ予定。
■ 異世界ファンタジーなど40作品以上一挙放送＆無料配信 概要
▼『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』一挙放送
(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生」製作委員会
・#1〜11
放送日時：8月8日（月）午後1時30分〜
放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/99BHK9R1wNksPu
・#12〜23
放送日時：8月17日（水）朝8時〜
放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/BV6U2y437rycxF
・期間限定全話無料配信も！
無料配信期間：
（#1〜11）8月8日（月）夜6時30分〜8月16日（火）午後5時まで
（#12〜23）8月17日（水）午後1時20分〜8月24日（水）午後1時20分まで
番組URL：https://abema.tv/video/title/149-11
▼『Re:ゼロから始める異世界生活 新編集版』全話一挙配信
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活1製作委員会
配信日時：8月10日（水）夜7時30分〜
配信チャンネル：アニメLIVE2チャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live2/slots/B6KiZkNZLuiNqd
・期間限定全話無料配信も！
無料配信期間：8月11日（木・祝）朝7時30分〜8月18日（木）夜7時30分まで
番組URL：https://abema.tv/video/title/25-139
▼『Re:ゼロから始める異世界生活 2nd season』全話一挙配信
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会
配信日時：8月17日（水）夜7時30分〜
配信チャンネル：アニメLIVE2チャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live2/slots/CmqZRVT34WqCbH
・期間限定全話無料配信も！
無料配信期間：8月18日（木）朝8時〜9月1日（木）夜8時30分まで
番組URL：https://abema.tv/video/title/25-148
▼『盾の勇者の成り上がり』全話一挙配信
(C)2019 アネコユサギ／KADOKAWA／盾の勇者の製作委員会
配信日時：8月12日（金）午前9時〜
配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/Apo2gdUmgusDwd
・期間限定全話無料配信も！
無料配信期間： 8月11日（木・祝）夜11時〜8月19日（金）夜9時まで
番組URL：https://abema.tv/video/title/25-109
▼『盾の勇者の成り上がり Season 2』全話一挙配信
(C)2021 アネコユサギ／KADOKAWA／盾の勇者の製作委員会S2
配信日時：8月19日（金）午後1時30分〜
配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/BV6U2M3VKrQfyH
・期間限定全話無料配信も！
無料配信期間：8月19日（金）午後1時30分〜9月3日（土）昼12時まで
番組URL：https://abema.tv/video/title/25-200
▼『転生したらスライムだった件 転スラ日記』全話一挙放送
(C)柴・伏瀬・講談社／転スラ日記製作委員会
放送日時：8月12日（金）夜7時30分〜
放送チャンネル：アニメLIVE2チャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live2/slots/CtGPC2TpT214eb
・期間限定全話無料配信も！
無料配信期間：8月13日（土）午前0時55分〜8月16日（火）夜7時30分まで
番組URL：https://abema.tv/video/title/420-43
▼『この素晴らしい世界に祝福を』全話＋OVA一挙配信
(C)2016 暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば製作委員会
配信日時：8月20日（土）午後5時〜
配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/99BHGSCWgbw5yH
・期間限定全話無料配信も！
無料配信期間：8月20日（土）午後5時〜8月28日（日）午後3時30分まで
番組URL：https://abema.tv/video/title/25-40xx2hk3u5ai
▼『異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術』全話一挙放送
(C)むらさきゆきや・講談社／異世界魔王製作委員会
放送日時：8月16日（火）午後2時〜
放送チャンネル：アニメLIVEチャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/BV6TzXzxtNjpiT
・期間限定全話無料配信も！
無料配信期間：8月16日（火）午後2時〜8月24日（水）朝6時40分まで
番組URL：https://abema.tv/video/title/168-5
▼『神達に拾われた男』全話一挙放送
(C)Roy・ホビージャパン／『神達に拾われた男』製作委員会
放送日時：8月17日（水）午後2時〜
放送チャンネル：アニメLIVEチャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/99BHG8aFh8LUSb
・期間限定全話無料配信も！
無料配信期間：8月17日（水）午後2時〜8月25日（木）朝6時30分まで
番組URL：https://abema.tv/video/title/169-81
▼『ありふれた職業で世界最強』全話一挙放送
(C)白米良・オーバーラップ/ありふれた製作委員会
放送日時：8月18日（木）午後2時〜
放送チャンネル：アニメLIVEチャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/BV6U2euHYCFBwV
・期間限定全話無料配信も！
無料配信期間：8月15日（月）午前0時〜8月21日（日）夜11 時59 分まで
番組URL：https://abema.tv/video/title/149-4
▼『世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する』全話一挙放送
(C)2021 月夜 涙・れい亜／KADOKAWA／暗殺貴族製作委員会放送日時：8月19日（金）午後2時〜
放送チャンネル：アニメLIVEチャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/99BHK9wRDwU3ou
・期間限定全話無料配信も！
無料配信期間：8月15日（月）午前0時〜8月21日（日）夜11 時59 分まで
番組URL：https://abema.tv/video/title/25-182
■そのほかの人気アニメも8月15日週に続々無料配信！
▼作品ラインナップ：
「鬼灯の冷徹」第壱期
８６―エイティシックス―
アイドリッシュセブン Third BEAT!
オーバーロードIII
かぐや様は告らせたい？〜天才たちの恋愛頭脳戦〜
かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-
くまクマ熊ベアー
シキザクラ
スローループ
ソードアート・オンライン
デスマーチからはじまる異世界狂想曲
パリピ孔明
まちカドまぞく
まちカドまぞく 2丁目
ゆるキャン△
ゆるキャン△ SEASON２
ようこそ実力至上主義の教室へ
ラーメン大好き小泉さん
異世界美少女受肉おじさんと
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
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可愛いだけじゃない式守さん
怪人開発部の黒井津さん
骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中
逆転世界ノ電池少女
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劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女
劇場版 幼女戦記
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劇場版総集編 オーバーロード 漆黒の英雄【後編】
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