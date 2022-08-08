ABEMAは、お盆の大玉企画の第6弾として、異世界ファンタジーなどの人気アニメ40作品以上を一挙放送＆無料配信する。

【放送】『Re:ゼロから始める異世界生活 新編集版』全話一挙

ABEMAでは、お盆に人気アニメを続々と一挙放送＆無料配信する特別企画『アベマ夏の大玉打ち上げ！〜話題のアニメ全話無料100連発も！〜』を開催。その第6弾として、人気アニメ40作品以上の一挙放送＆無料配信が決定した。

本企画では、『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』『Re:ゼロから始める異世界生活』『転生したらスライムだった件 転スラ日記』『この素晴らしい世界に祝福を！』『盾の勇者の成り上がり』など、人気異世界ファンタジー作品を中心に8月8日から続々と無料一挙放送するほか、8月15週には上記作品を含む40作品以上を期間限定で無料配信する。

なお、『アベマ夏の大玉打ち上げ！〜話題のアニメ全話無料100連発も！〜』では今後も続々とアニメ大玉企画を打ち上げ予定。

■ 異世界ファンタジーなど40作品以上一挙放送＆無料配信 概要

▼『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』一挙放送

(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生」製作委員会

・#1〜11

放送日時：8月8日（月）午後1時30分〜

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/99BHK9R1wNksPu

・#12〜23

放送日時：8月17日（水）朝8時〜

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/BV6U2y437rycxF

・期間限定全話無料配信も！

無料配信期間：

（#1〜11）8月8日（月）夜6時30分〜8月16日（火）午後5時まで

（#12〜23）8月17日（水）午後1時20分〜8月24日（水）午後1時20分まで

番組URL：https://abema.tv/video/title/149-11

▼『Re:ゼロから始める異世界生活 新編集版』全話一挙配信

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活1製作委員会

配信日時：8月10日（水）夜7時30分〜

配信チャンネル：アニメLIVE2チャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live2/slots/B6KiZkNZLuiNqd

・期間限定全話無料配信も！

無料配信期間：8月11日（木・祝）朝7時30分〜8月18日（木）夜7時30分まで

番組URL：https://abema.tv/video/title/25-139

▼『Re:ゼロから始める異世界生活 2nd season』全話一挙配信

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会

配信日時：8月17日（水）夜7時30分〜

配信チャンネル：アニメLIVE2チャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live2/slots/CmqZRVT34WqCbH

・期間限定全話無料配信も！

無料配信期間：8月18日（木）朝8時〜9月1日（木）夜8時30分まで

番組URL：https://abema.tv/video/title/25-148

▼『盾の勇者の成り上がり』全話一挙配信

(C)2019 アネコユサギ／KADOKAWA／盾の勇者の製作委員会

配信日時：8月12日（金）午前9時〜

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/Apo2gdUmgusDwd

・期間限定全話無料配信も！

無料配信期間： 8月11日（木・祝）夜11時〜8月19日（金）夜9時まで

番組URL：https://abema.tv/video/title/25-109

▼『盾の勇者の成り上がり Season 2』全話一挙配信

(C)2021 アネコユサギ／KADOKAWA／盾の勇者の製作委員会S2

配信日時：8月19日（金）午後1時30分〜

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/BV6U2M3VKrQfyH

・期間限定全話無料配信も！

無料配信期間：8月19日（金）午後1時30分〜9月3日（土）昼12時まで

番組URL：https://abema.tv/video/title/25-200

▼『転生したらスライムだった件 転スラ日記』全話一挙放送

(C)柴・伏瀬・講談社／転スラ日記製作委員会

放送日時：8月12日（金）夜7時30分〜

放送チャンネル：アニメLIVE2チャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live2/slots/CtGPC2TpT214eb

・期間限定全話無料配信も！

無料配信期間：8月13日（土）午前0時55分〜8月16日（火）夜7時30分まで

番組URL：https://abema.tv/video/title/420-43

▼『この素晴らしい世界に祝福を』全話＋OVA一挙配信

(C)2016 暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば製作委員会

配信日時：8月20日（土）午後5時〜

配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/99BHGSCWgbw5yH

・期間限定全話無料配信も！

無料配信期間：8月20日（土）午後5時〜8月28日（日）午後3時30分まで

番組URL：https://abema.tv/video/title/25-40xx2hk3u5ai

▼『異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術』全話一挙放送

(C)むらさきゆきや・講談社／異世界魔王製作委員会

放送日時：8月16日（火）午後2時〜

放送チャンネル：アニメLIVEチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/BV6TzXzxtNjpiT

・期間限定全話無料配信も！

無料配信期間：8月16日（火）午後2時〜8月24日（水）朝6時40分まで

番組URL：https://abema.tv/video/title/168-5

▼『神達に拾われた男』全話一挙放送

(C)Roy・ホビージャパン／『神達に拾われた男』製作委員会

放送日時：8月17日（水）午後2時〜

放送チャンネル：アニメLIVEチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/99BHG8aFh8LUSb

・期間限定全話無料配信も！

無料配信期間：8月17日（水）午後2時〜8月25日（木）朝6時30分まで

番組URL：https://abema.tv/video/title/169-81

▼『ありふれた職業で世界最強』全話一挙放送

(C)白米良・オーバーラップ/ありふれた製作委員会

放送日時：8月18日（木）午後2時〜

放送チャンネル：アニメLIVEチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/BV6U2euHYCFBwV

・期間限定全話無料配信も！

無料配信期間：8月15日（月）午前0時〜8月21日（日）夜11 時59 分まで

番組URL：https://abema.tv/video/title/149-4

▼『世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する』全話一挙放送

(C)2021 月夜 涙・れい亜／KADOKAWA／暗殺貴族製作委員会

放送日時：8月19日（金）午後2時〜放送チャンネル：アニメLIVEチャンネル番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/99BHK9wRDwU3ou

・期間限定全話無料配信も！

無料配信期間：8月15日（月）午前0時〜8月21日（日）夜11 時59 分まで

番組URL：https://abema.tv/video/title/25-182

■そのほかの人気アニメも8月15日週に続々無料配信！

▼作品ラインナップ：

「鬼灯の冷徹」第壱期

８６―エイティシックス―

アイドリッシュセブン Third BEAT!

オーバーロードIII

かぐや様は告らせたい？〜天才たちの恋愛頭脳戦〜

かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-

くまクマ熊ベアー

シキザクラ

スローループ

ソードアート・オンライン

デスマーチからはじまる異世界狂想曲

パリピ孔明

まちカドまぞく

まちカドまぞく 2丁目

ゆるキャン△

ゆるキャン△ SEASON２

ようこそ実力至上主義の教室へ

ラーメン大好き小泉さん

異世界美少女受肉おじさんと

痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。

映画 この素晴らしい世界に祝福を！紅伝説

可愛いだけじゃない式守さん

怪人開発部の黒井津さん

骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中

逆転世界ノ電池少女

劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-

劇場版 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか ―オリオンの矢―

劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女

劇場版 幼女戦記

劇場版総集編 オーバーロード 不死者の王【前編】

劇場版総集編 オーバーロード 漆黒の英雄【後編】

五等分の花嫁∬

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