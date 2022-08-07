¡Ö¹ñ¤Ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÏËÜÅö¤À¤Ã¤¿¡Ä´Ú¹ñ¤¬Êú¤¨¤ë¿Í¸ý¸º¾¯ÌäÂê¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿¿ô»ú¤Ë
¿Í¸ý¸º¾¯¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¡¢Í½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û¡ÖÃÏµå¾å¤Ç¿¿¤ÃÀè¤Ë¾Ã¤¨µî¤ë¹ñ¤Ï´Ú¹ñ¡×¡È¿Í¸ýÀäÊÉ¡É¤Î¸¶°ø¤Ï¡©
´Ú¹ñÅý·×Ä£¤Ï7·î28Æü¡¢¡Ö2021Ç¯¤Î¿Í¸ý½»ÂðÁíÄ´ºº·ë²Ì¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¿Í¸ý½»ÂðÁíÄ´ºº¡×¤Ï¡¢½»Ì±ÅÐÏ¿Åý·×¤ä¿Í¸ýÆ°¸þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢³°¹ñ¿Í¤Ê¤É´Ú¹ñ¤Ëµï½»¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤òÊñ³ç¤¹¤ë¡£³°¹ñ¿ÍÎ®Æþ¡¢Æâ¹ñ¿ÍÎ®½Ð¤Ê¤É¤â½¸·×ÂÐ¾Ý¤À¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2021Ç¯11·î1Æü´ð½à¤ÎÁí¿Í¸ý¤Ï5173Ëü8000¿Í¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±·î¤è¤ê¤â9Ëü1000¿Í¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Áí¿Í¸ý¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤Ï½¸·×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿1948Ç¯°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢3Ç¯Á°¤ËÅý·×Ä£¤¬½Ð¤·¤¿Í½ÁÛ¤è¤êÁá¤¤¡£Åý·×Ä£¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð2028Ç¯¤«¤é¸º¾¯¤¬»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤¬8Ç¯¤âÁá¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ç¤Ê¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢»àË´¼Ô¤¬½ÐÀ¸¼Ô¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¡¢¼«Á³¤Ê¿Í¸ý¸º¾¯¤¬2Ç¯Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Î±Æ¶Á¤Ç³°¹ñ¿Í¤ÎÆþ¹ñ¤¬µÞ¸º¤·¤¿¤³¤È¤¬·èÄêÅª¤ÊÍ×°ø¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï´Ú¹ñÆâ¤Ç¤â¡Ö²æ¤¬¹ñ¤Î¾ÃÌÇ¤¬¿´¤«¤é¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡£º£¸å¤ÏÂåÂØ¿Í°÷¤È¤·¤Æ³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤¬µÞÁý¤·¤Æ¡¢º®·ì¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤½¤ì¤À¤±¹ñ¤Ë´õË¾¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¡ÖÀµÞ¤ÊÀ¼Á¤Ê´Ú¹ñ¿Í¤À¤±¤Ë¡¢¹ñ¤¬Ï·¤¤¤ë¤Î¤âÀµÞ¤À¡×¤Ê¤É¡¢Èá´Ñ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥æ¥ó¡¦¥½¥®¥ç¥ëÀ¯¸¢¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£µÞÌ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥µ¡¼¥Á¥³¥ê¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë