『東京卍リベンジャーズ』フルカラー短編集第1弾が、8月17日に発売されることが決定した。

マイキーとドラケン、場地と千冬…東卍メンバー達のせつなくも儚い日々を描いた珠玉の短編を超美麗カラーで彩色した愛蔵版となっている。

収録されているエピソードは、「Zero」、「In those days」、「One for all」、「Man-crush」、「Twin to dragon」、「You're not my type」の6本。名エピソードの数々をフルカラーで楽しむことができる。