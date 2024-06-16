TVアニメ『東京リベンジャーズ』続編制作が決定。新キービジュアルやPVが公開された。また2025年にはアニメ放送5周年記念イベントも実施される。＞＞＞続編制作決定キービジュアルや『童話リベンジャーズ』ビジュアルを見る（写真4点）TVアニメ『東京リベンジャーズ』の原作は、『週刊少年マガジン』（講談社）で2017年より連載、『新宿スワン』の作者・和久井健が贈る漫画『東京卍リベンジャーズ』。2022年11月16日発売の週刊少年