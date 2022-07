積み上げられてきた歴史やインターネットの普及もあってか、テレビゲームというジャンルは、いまや日本を代表する娯楽のひとつになっている。新作タイトルでSNSが持ち切りになったり、芸能人が新作タイトルの実況動画を公開してみたりと、ゲームが話題になることはいまや珍しくない。

現在発売されている多くのタイトルは、そのおもしろさに年齢は関係なく、大人も楽しめる作品もたくさんある。特にSwitchは子供向けのイメージが強いものの、2020年に発売された「あつまれ どうぶつの森」は幅広い世代で人気を博し、3800万本以上を売り上げたうえ、社会現象にまでなった。

本稿では、Switchで発売されているタイトルの中から、大人でも十分楽しめるタイトルをいくつかピックアップして紹介する。なにを遊ぼうか迷っている人は、ぜひ参考にしてほしい。

大人も楽しめるSwitchゲーム

キャサリン・フルボディ for Nintendo Switch

ジャンル:アクションパズル・アドベンチャー発売日:2020/7/2価格:6,980円(税別)メーカー:アトラス

2019年に発売された「キャサリン・フルボディ」のSwitch版。主人公のヴィンセントは、長年付き合っている恋人のキャサリンがいながら、あるときもうひとりのキャサリンと浮気をしてしまう。その後、さらに3人目のキャサリンと出会ったことで、ヴィンセントは「四角関係」という最悪の修羅場を経験する。

本作は、ヴィンセントとキャサリンたちとの物語を描くアドベンチャーモードと、悪夢の世界でさまざまなコースを突破していくパズルモードの2 つが軸になっている。ゲームオーバーにならない「セーフティーモード」のほか、オートプレイやパズルスキップ機能もあり、パズルが苦手な人でも安心して物語を楽しめる。おすそわけプレイにも対応しており、パズルモードで対戦や協力プレイも可能だ。

英雄伝説 閃の軌跡I:改 -Thors Military Academy 1204-

amazonで最安値を見るNintendo Switch版楽天で最安値を見るNintendo Switch版ジャンル:ストーリーRPG発売日:2021/7/8価格:4,378円(税込)開発元:日本ファルコム発売元:クラウディッドレパードエンタテインメント

2013年に発売された「英雄伝説 閃の軌跡」のパワーアップ版。「貴族派」と「革新派」の対立が深まるエレボニア帝国を舞台に、主人公のリィン・シュバルツァーを始めとする「VII組」たちの新たな物語を描く。後に4作目まで続いた「閃の軌跡」シリーズの第1作であり、決められた順番で敵味方が行動するシステム「ATバトル」を前作から継承しつつ、体勢を崩した相手に仲間が追撃する「戦術リンク」などの新要素が多数盛り込まれた。

現行機でリリースされるにあたり、本作はオリジナル版よりも画質が向上。フィールド2倍速、バトル4倍速が利用できる「高速スキップモード」も搭載され、より快適に名作を楽しむことができる。

moon

amazonで最安値を見るNintendo Switch版楽天で最安値を見るNintendo Switch版ジャンル:Rimix RPG Adventure発売日:2019/10/10価格:1,980円(税込)メーカー:オニオンゲームス

「アンチRPG」とも言われる名作「moon」の移植版。とあるゲームの世界「ムーンワールド」に迷い込んでしまった少年は、失われた月の光を取り戻すため、「ラブ」を探す旅に出る。本作は敵と戦わずに物語を進めるという独特のシステムを採用しており、プレイヤーは勇者が殺した「アニマル」の魂を救済してレベルアップしていく。そのほか、曜日や時間に応じてさまざまな行動を取るキャラクターたちや、「ムーンディスク」を使って自由にゲーム内BGMを決められるカスタマイズ要素にも注目だ。

あつまれ どうぶつの森

amazonで最安値を見るNintendo Switch版楽天で最安値を見るNintendo Switch版ジャンル:コミュニケーション発売日:2020/3/20価格:6,578円(税込)メーカー:任天堂

全世界で3800万本以上を売り上げ、日本では社会現象にもなったタイトル。たぬき開発が手がける「無人島移住パッケージプラン」で無人島にやってきた主人公は、まったくゼロの状態から新生活を始める。本作はDIYで家具を作ったり、つりやムシとりをしたり、どうぶつたちとのスローライフを満喫できる。自分の理想の島を目指してあちこちをアレンジするのもよし、移住してきたほかの住人たちといっしょに遊ぶのもよし。無人島でどのように生活するかは、プレイヤーの自由だ。

本作は同じ島の住人同士、最大4人までの同時プレイに対応。インターネット※/ローカル通信を使えば、最大8人で誰かの島に出かけることもできる。

※インターネット通信プレイのご利用には、「Nintendo Switch Online」(有料)への加入が必要です。

天穂のサクナヒメ BEST PRICE

amazonで最安値を見るNintendo Switch版楽天で最安値を見るNintendo Switch版ジャンル:アクションRPG発売日:2021/12/9価格:パッケージ版 3,278円(税込)メーカー:企画・開発 えーでるわいす、販売 マーベラス

現実の稲作を忠実に再現したゲームとして話題になった、アクションRPG「天穂のサクナヒメ」パッケージ版の廉価版。通常版が5,478円(税込)だったのに対し、こちらは2,000円ほどお得になっている。本作の舞台となるのは、鬼が支配する「ヒノエ島」。豊穣神のサクナヒメは、人間たちとともに米作りに精を出すいっぽう、鬼が島にはびこる原因を探っていく。

本作は米を作るシミュレーションパートと、3Dで表現されたダンジョンを進むアクションパートに分かれているのが特徴。シミュレーションパートでは、稲の品質管理や田んぼに入れる肥料づくりといった本格的な稲作が体験でき、アクションパートではスピード感があふれるコンボを中心としたバトルが楽しめる。

DARK SOULS REMASTERD

amazonで最安値を見るNintendo Switch版楽天で最安値を見るNintendo Switch版ジャンル:アクションRPG発売日:2018/10/18価格:パッケージ版 5,280円(税込)ダウンロード版 4,730円(税込)メーカー:フロム・ソフトウェア

2011年にPS3で発売された「ダークソウル」のNintendo Switch版。時代の象徴であった「火」が陰り、人々の中に「ダークリング」と呼ばれる呪いが現れ始めていた世界で、プレイヤーは不死の呪いを解くために、王たちが祀られている「ロードラン」へと向かう。ダークファンタジーの世界観はもちろん、好きなステータスを強化することで自分好みのカスタマイズを行える自由な育成や、一瞬の判断が死につながるような高難度のアクションも魅力だ。

本作はリマスター版でもあり、現行機向けの調整にともないフルHD画質に対応。さらにオンラインマルチプレイに参加できる人数が最大4人から6人に増加したほか、追加ダウンロードコンテンツの「ARTORIAS OF THE ABYSS」が最初から同梱されている。

テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER

amazonで最安値を見るNintendo Switch版楽天で最安値を見るNintendo Switch版ジャンル:RPG発売日:2019/1/11価格:6,270円(税込)メーカー:バンダイナムコエンターテインメント

2008年に発売された「テイルズ オブ ヴェスペリア」のリマスター版。舞台となるのは、万物を構成する「エアル」と、そのエアルで稼働する魔導器「ブラスティア」によって支えられている世界テルカ・リュミレース。元騎士団の青年・ユーリは、ある事件の調査中に少女のエステルと出会ったことで、やがて星そのものを巡った壮大な冒険に身を投じる。バトル中は3Dのフィールドを自由に動き回ることができ、「フェイタルストライク」を使えば敵を一撃で倒せるなど、物語だけでなく、スピード感や爽快感の強いシステムの数々も特徴だ。

リマスター化にあたって、本作はオリジナル版と比べて画質が向上。さらにオリジナル版に収録されていたすべてのダウンロードコンテンツが標準で同梱されている。

ウィッチャー3 ワイルドハント コンプリートエディション

amazonで最安値を見るNintendo Switch版楽天で最安値を見るNintendo Switch版ジャンル:RPG発売日:2019/10/17価格:7,128円(税込)メーカー:CD PROJEKT RED

2016 年にPS4で発売された「ウィッチャー3 ワイルドハント ゲームオブザイヤーエディション」のSwitch版。戦争によって荒廃した世界を舞台に、プレイヤーは怪物退治の専門家、リヴィアのゲラルトとなって、剣術や魔法といったさまざまな方法を駆使して敵と戦っていく。本作はオープンワールドであり、広大な世界を自由に行き来することが可能。大海原や極寒の島を始め、多彩なフィールドがプレイヤーを待ち受ける。

「コンプリートエディション」である本作には、拡張ストーリーの「無情なる心」と「血塗られた美酒」を含む、複数のダウンロードコンテンツが収録されている。

トロピコ 6 Nintendo Switchエディション

amazonで最安値を見るNintendo Switch版楽天で最安値を見るNintendo Switch版ジャンル:シミュレーション発売日:2021/4/22価格:6,578円メーカー:カリプソメディアジャパン

島国にある独裁国家を運営するシミュレーションゲーム。プレイヤーは指導者「プレジテンテ」となり、建築物を建て、内政や外交などをこなしながら、自分の国家を発展させていく。民衆のために尽くし、名君として生きることもできるが、反対に敵対者をことごとく暗殺し、独裁者として君臨することも可能。どのような国家を築くかは、プレイヤーの手腕にかかっている。本作は「トロピコ」シリーズの最新作にして初のSwitch版タイトル。シリーズでは初めてとなる複数の島の同時開拓も可能になった。

メトロイドドレッド

amazonで最安値を見るNintendo Switch版楽天で最安値を見るNintendo Switch版ジャンル:探索アクション発売日:2021/10/8価格:7,678円(税込)※ダウンロード版は7,600円(税込)メーカー:任天堂

2Dのアクションゲームとしては19年ぶりとなる、「メトロイド」シリーズの最新作。寄生擬態生物「X」の消息を追って訪れた惑星ZDRで、バウンティハンターのサムス・アランは未知の恐怖と対峙する。本作では「E.M.M.I.」と呼ばれる調査ロボットが登場し、サムスを執拗に追いかけてくるのが特徴。E.M.M.I.には通常兵器が一切効かないため、プレイヤーは彼らから逃げ回りつつ、ZDRの内部を探索していかなければならない。「メトロイド」シリーズおなじみの骨太な探索要素に加え、E.M.M.I.に追いかけられるという恐怖を味わえる作品だ。

