イランの首都テヘラン南部で今月23日、ゴミ収集箱からレジ袋に入った赤ちゃんが救出された。赤ちゃんは黒い袋にくるまれており、袋を引き裂くと体を動かして反応したという。『New York Post』などが伝えている。

テヘラン南部にあるナジ・アバドで23日夕方、ゴミ収集作業をしていた男性がゴミ収集箱に捨てられていたレジ袋の中からかすかな息遣いがするのを感じて拾い上げた。

当時の様子はカメラが捉えており、レジ袋を持った男性を囲むように多くの人が歩道に集まっているのが分かる。男性はレジ袋を歩道に置くと、その中に入ったもう1枚の黒いゴミ袋を丁寧に引き裂いており、赤ちゃんの体が見えると周囲の声が一段と大きくなった。

赤ちゃんはへその緒がついたままの男の子で、血にまみれた体をストレッチするように動かしている。小さな声をあげているのも聞こえ、男性が袋を広げると黒い髪が生えているのが見て取れた。

男性はその後、救急車を要請し、赤ちゃんは体をきれいに拭いてもらうと近くの「アミア・アル・モムナン病院(Amir al Momenin Hospital)」に搬送された。健康状態に問題はないとのことだが、警察は新生児遺棄事件として捜査を開始している。

なおイランでは貧困で子供が育てられず、福祉サービスや裕福な家庭に引き取られることを願って赤ちゃんを遺棄するケースが多発しており、2018年にはイラン内務省の元福祉問題局長が「1年間で950〜1000人の3歳未満の子供が捨てられている」と述べていた。ただし「実際の数はもっと多い」と訴える声もあり、早急な対策が求められているという。

ちなみに昨年1月にはアメリカで、生まれたばかりの赤ちゃんをゴミ収集箱に投げ捨てた18歳母が、監視カメラの映像で逮捕されていた。赤ちゃんは数時間後に発見され無事だった。

画像は『New York Post 2022年5月25日付「Newborn baby rescued from dumpster by garbageman in shocking video」(Newsflash)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)