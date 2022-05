カリッサクッフワッで懐かしい甘さが口いっぱい！ 「フライケーキ」って知ってる？

揚げたてのおいしさと、1個90円というリーズナブルさが魅力です! 創業から75年の今も人気の広島・呉のソウルフード「フライケーキ」のおいしさの秘密とは?

「フライケーキ」という商品名を耳にしたことはありますか? 広島市に隣接する呉市中通には、「福住フライケーキ」という揚げたてのフライケーキが食べられる専門店が存在します。その食感は、カリッ、サクッ、フワッ……。衣の心地よい歯ざわりと、中に詰まった餡子が絡み合う、まさに至福の味わいです。行列も見慣れた光景となっている同店で、誕生の経緯やおいしさの秘密を伺いました。

昭和22年、初代・福島義行(ふくしま よしゆき)さんによって創業された「福住フライケーキ」。揚げたてのおいしさと、1個90円というリーズナブルさが手伝って、創業から75年が経つ今でも訪れる人が絶えません。通称「れんがどおり」と呼ばれる中通商店街の一角で、多くの人が買い求める光景はもはや日常。その場でできたての味を頬張る人、お土産や自宅用にまとめ買いする人など、昔懐かしい甘さが多くの人を魅了しています。

呉のおやつと言えばコレ! 暮らしに息づく「フライケーキ」

レトロな看板を写真に収める人も多い

レンガが敷き詰められた、呉市内で最も賑やかな商店街「れんがどおり」。アーケードを中心に横道がいくつも延びており、新旧の店がひしめき合っています。かつて映画館が複数あった「パルス通り」と中央のアーケードが交わる辺りに位置するのが、フライケーキの専門店「福住フライケーキ」です。



30個以上の注文はあらかじめ予約しておくのがベスト

朝10時の開店と同時に、店の前にどこからともなく集まってくる人、人、人。手早く揚げてくれるのでそう待つこともなく、お目当てのフライケーキをゲットできます。「1個ください」「5個入りをふたつ」と、用途によって個数も色々。店頭には何個いくらかがわかりやすいように、表を貼りだしてくれています。

試行錯誤の末に初代が生み出したレシピをもとに

「うち以外にフライケーキを作っているところもありますよ」と話す亀井さん

フライケーキ誕生の経緯を聞くと「詳しいことはわからないんだけれど」と口にしつつも色々と教えてくれた、2代目の亀井修一(かめい しゅういち)さん。初代の娘である由美さんと一緒に店を切り盛りしています。

「初代の実家は、もともと廻船問屋をしていました。海に出て危険を伴うため、手に職をつけてほかの仕事をしてはどうかと提案されたのだそうです。初代はパン職人を目指し、各地へ修業に出ました。中には製菓の店もあり、そこで菓子作りも学んで最終的に甘味処を開店。その甘味処で出したメニューのひとつがフライケーキでした」

多い日で1日4,000個を作るという製造所

フライケーキはたちまち人気になり、その流れで専門店へと舵を切ったのだそうです。店の名前は、実家の廻船問屋が所有していた船「福住丸」から命名。初代がどこからフライケーキのレシピを得たのかは不明だそうですが、粉や砂糖の配合を何度も変えて、試行錯誤した末に今の味に辿り着いたのだといいます。店舗から歩いて3分の場所にある製造所では、今でも初代が考案したレシピをもとにフライケーキ作りを行っています。

大きな釜で炊く餡子作りはなかなかの力仕事

生地に使用する材料は、薄力粉、強力粉、膨らし粉、砂糖、卵のみ。以前は手作業で生地を攪拌していましたが、数量がとても追いつかず現在は業務用のミキサーを使用しています。餡子は専門業者から生餡を仕入れ、約1時間かけて炊き上げます。作る餡の量は、1日平均約40kg。できあがった生地と餡子を専用機械に入れ、ここで初めてフライケーキの原型が完成します。

店頭でも自宅でも、思い思いに懐かしの味を

あたり一面に甘い香りが漂う

製造所から運ばれてきたフライケーキは、店頭で次々と揚げられていきます。揚げる前に、生地を軽く潰すのがおいしさを生み出すポイント。平たくすることで火の通りが均一になり、よりカリッとした口当たりが生まれます。揚げ油に使うのは、加熱用として使われる白絞油(しらしめゆ)。サラダ油に比べ精製度が低いため、風味やコクがあるのだそう。ジュワジュワと目の前で揚げられていく様子に、なんとも言えずワクワクします。

小腹が空いた時にぴったりのサイズ感

1個だけ注文すると、包み紙に挟んだものを手渡してくれます。揚げてからちょっと時間をおいたものをくれるので、できたてだけれどちょうどいい熱さ! まずはその場で割ってみると、中からホクホクの餡子が顔をのぞかせます。ひと口かじると、カリッサクッの後にくるフワッと感。にじみ出てくる油とアツアツの餡子が混ざり合い、口いっぱいに甘さが広がります。冷たい牛乳や、ミルクたっぷりのカフェオレがよく合うそうです。

5個入り450円

お土産用に購入するなら、5個入りや10個入りのまとめ買いがおすすめ。レトロな包み紙にくるんでくれるのも、昔ながらの趣があって楽しい気持ちに。常連さんは一度に数十個購入して、人に配ったり、冷凍庫で保管して少しずつ食べたりするのだそう。自宅で温め直すなら、レンジよりもトースターのほうがより揚げたてに近い食感が味わえます。

家族で一丸となり、受け継がれた味を守っていく

看板娘の亀井明子さん

店頭で包装を担当するのは、修一さんと由美さんの長女・明子(あきこ)さん。印象に残っているお客さんについて尋ねると「“街にお酒を飲みに行ったお父さんが、お土産にいつもここのフライケーキを買って帰ってきてくれるのがうれしかった”と話してくれるお客さんがいましたね」と、にっこり。多くの人の心に色々な思い出とともに刻まれている味なんだなと、なんだかほっこりしました。

「自然に店を継ごうと思えたんです」と話してくれた悠介さん

さらに14年前からは、3代目となる長男の悠介(ゆうすけ)さんが加わり、ますますの活気を見せています。「正直、最近の原料の値上がりがかなりつらいんですが、なんとか踏ん張っています。14年前に店を継ごうとここに帰ってきた時、常連さんの一人に“3代目が頑張ってくれるなら、私は死ぬまでここのフライケーキが食べられるわね”ってうれしそうに言ってもらったんです。その時の笑顔が忘れられないから、まだまだ頑張ろうって思えます」

笑顔がまぶしい修一さん(左)と悠介さん(右)

目指すは「小さな子が100円玉を握りしめてフライケーキを買いに来ても、おつりを渡せるような価格で提供し続けること」。修一さん、由美さん、悠介さん、明子さんは、家族一丸となり、呉のローカルフードを守り続けています。

<店舗情報>◆福住 フライケーキ住所 : 広島県 呉市中通4-12-20TEL : 0823-25-4060

※価格はすべて税込です。

※外出される際は人混みの多い場所は避け、各自治体の情報をご参照の上、感染症対策を実施し十分にご留意ください。

※営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

撮影:岸副正樹

文:浅井ゆかり

