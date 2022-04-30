Galaxy S22 Ultra

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3°Ì¡¡Galaxy S22 Ultra SCG14¡ÊSAMSUNG¡Ë

4°Ì¡¡Galaxy A22 5G SC-56B¡ÊSAMSUNG¡Ë

5°Ì¡¡arrows We FCG01¡ÊFCNT¡Ë

6°Ì¡¡Xperia 10 III SO-52B¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë

7°Ì¡¡Reno5 A¡ÊOPPO¡Ë

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9°Ì¡¡Galaxy S22 Ultra SC-52C¡ÊSAMSUNG¡Ë

10°Ì A54 5G(UQ mobile)¡ÊOPPO¡Ë

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