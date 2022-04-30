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1°Ì¡¡arrows We F-51B¡ÊFCNT¡Ë
2°Ì¡¡AQUOS wish A104SH¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
3°Ì¡¡Galaxy S22 Ultra SCG14¡ÊSAMSUNG¡Ë
4°Ì¡¡Galaxy A22 5G SC-56B¡ÊSAMSUNG¡Ë
5°Ì¡¡arrows We FCG01¡ÊFCNT¡Ë
6°Ì¡¡Xperia 10 III SO-52B¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë
7°Ì¡¡Reno5 A¡ÊOPPO¡Ë
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9°Ì¡¡Galaxy S22 Ultra SC-52C¡ÊSAMSUNG¡Ë
10°Ì A54 5G(UQ mobile)¡ÊOPPO¡Ë¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£