¶¶²¼Å°»á¤¬¾¯Ç¯¤Î¼ÂÌ¾ÊóÆ»¤Ë»ýÏÀ¡Ö£±£¸ºÐ¤ÇÀ®¿Í¤ÈÀþ°ú¤¤ò¤·¤¿°Ê¾å¤ÏÆ±Åù¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Ù¤¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Î¶¶²¼Å°ÊÛ¸î»Î¤¬£±£±Æü¡¢¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·£¸¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¹ÃÉÜ»¦¿ÍÊü²Ð»ö·ï¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿£±£¹ºÐ¾¯Ç¯¤¬½é¤á¤Æ¼ÂÌ¾¸øÉ½¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º£·î£±Æü»Ü¹Ô¤Î²þÀµ¾¯Ç¯Ë¡¤Çºá¤òÈÈ¤·¤¿£±£¸¡¢£±£¹ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤ÏÆÃÄê¾¯Ç¯¤È¤µ¤ì¡¢»¦¿Í¤ä¶¯Åð¡¢¸½½»·úÂ¤ÊªÅùÊü²Ð¡¢¶¯À©À¸ò¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ìµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¼ÂÌ¾¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¡¢¼ÂÌ¾ÊóÆ»¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»ö·ï¤ÏºòÇ¯£±£°·î¡¢¹ÃÉÜ»Ô¤Ç±óÆ£Íµ´îÈï¹ð¡Ê£±£¹¡Ë¤¬Æ±¤¸¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸åÇÚ¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Î¼«Âð¤Ç¡¢½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ÎÎ¾¿Æ¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¡¢½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ÎËå¤ò¤Ê¤¿¤Ç½±¤¤¡¢½»Âð¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±Á´¾Æ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¼ÂÌ¾¸øÉ½¡¢ÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤éÊóÆ»µ¡´Ø¤¬ÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤È½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¼ÂÌ¾ÊóÆ»ÇÉ¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤í¤¤¤íµÄÏÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢£±£¸ºÐ¤ÇÀ®¿Í¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÀþ°ú¤¤ò¤·¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢À®¿Í¤ÈÆ±Åù¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Ù¤¤À¡¢¼ÂÌ¾ÊóÆ»¤âÅöÁ³¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤Î»ýÏÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÊý¤Ç¾¯Ç¯Ë¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤â¤¢¤ê¡¢¹¹À¸¤Îµ¡²ñ¤òÃ¥¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤¿¤À¡¢¹¹À¸¤ÎÏÃ¤Ï¾¯Ç¯¤Ë¸Â¤é¤ºÀ®¿Í¤Ç¤âÉ¬Í×¤ÊÏÃ¤Ç¡¢º£Ë¡²þÀµ¤ÎµÄÏÀ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÏÄ¨Ìò·º¡¢·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸¶Â§¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¹´¶Ø·º¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤Á¤Ã¤È¹¹À¸¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯Ç¯¡¢À®¿Í¤Ë¤«¤«¤é¤ï¤º¹¹À¸¤Ï¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤¢¤È¤Ï¼ÂÌ¾ÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÝ¸î¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¼ÂÌ¾¤ò½Ð¤¹¤È¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¸·¤·¤¤°Õ¸«¤Ç¤¹¤¬¡¢À®¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ï¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¤âÈï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Çºî²È¤Î¸Å»Ô·û¼÷»á¤Ï¡Ö¼ÂÌ¾ÊóÆ»¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë¤Ï¾®¤µ¤¤ÌäÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â£±£¸¡¢£±£¹ºÐ¤Ï»à·ºÈ½·è¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿»þ¤Ë¼ÂÌ¾¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â£±£¸ºÐ£±¤«·î¤ÇÈÈ¹Ô¤òµ¯¤³¤·¤¿¸µ¾¯Ç¯¤¬»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¼ÂÌ¾ÊóÆ»¤É¤¦¤³¤¦¤ÎÁ°¤Ë£±£¸ºÐ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆüËÜ¤Ï»à·º¤ò¼¹¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¡£Ì¿¤òÃ¥¤¦¤È¤¤¤¦·ºÈ³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¹ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤éÌ¾Á°¤ò½Ð¤¹¤«¤É¤¦¤«¤Ïº³Ëö¤ÊÌäÂê¡£¤à¤·¤í¹ñºÝÉ¸½à¤ò¹Í¤¨¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Àè¿Ê¹ñ¤Ç»à·ºÀ©ÅÙ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊÆ¹ñ¤Î°ìÉô¤Î½£¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò´Þ¤á¤ÆÆüËÜ¤Î·ºÈ³¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î°Õ¸«¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¶¶²¼»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï»à·º°Ý»ýÇÉ¡£Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤Î¤ÇÊÌ¤Îµ¡²ñ¤Ë¸Å»Ô¤µ¤ó¤È¤ÏµÄÏÀ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£