ºÙÅÄµÄÄ¹¡È10Áý10¸º¡É¤ËÈ¿ÂÐ¡ÖÃÏÊý¤¤¤¸¤á¡×¤ÈÈãÈ½
½°µÄ±¡¤ÎºÙÅÄÇîÇ·µÄÄ¹¤Ï5Æü¡¢½°µÄ±¡¤Î¾®Áªµó¶è¤ÎÄê¿ô¤ò10Áý10¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤¿¤é¤É¤¦¤«¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½°µÄ±¡¤ÎºÙÅÄµÄÄ¹¤Ï5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢1É¼¤Î³Êº¹À§Àµ¤Î¤¿¤á½°µÄ±¡¤Î¾®Áªµó¶è¤ÎÄê¿ô¤ò¡Ö10Áý10¸º¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃÏÊý¤¤¤¸¤á¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÅÔ²ñ¤À¤±Áý¤ä¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤¿¤é¤É¤¦¤«¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ºÙÅÄµÄÄ¹¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Î¸øÌó¤ËÄê¿ôºï¸º¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¤ë¤Ù¤¤È¤Î¹Í¤¨¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢ÁªµóÀ©ÅÙ²þ³×¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨µÄ²ñ¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¸þ¤±Í¿ÌîÅÞ¤Î´Ö¤ÇÄ´À°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÙÅÄµÄÄ¹¤Î°ÛÎã¤ÎÈ¯¸À¤ËÌîÅÞ¤«¤é¤ÏÁá¤¯¤âÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä´À°¤ÏÆñ¹Ò¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£