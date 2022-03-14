¥á¥¤¥¯½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤ÏÍ×Ãí°Õ¡ª¤Ä¤¤¤ä¤ê¤¬¤Á¤ÊNG¥á¥¤¥¯5Áª¡õ²ò·è¥á¥¤¥¯¤Î¤ä¤êÊý
¥á¥¤¥¯¤Ï¡Ö°ú¤»»¡×¤¬Ì¿
¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò±£¤¹¤¿¤á¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¥á¥¤¥¯¤ò¿§¡¹¤È½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÏ·¤±¸«¤¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½ÀÂç¡ª¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤«¤é¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¡¢¥Á¡¼¥¯¡¢¥ê¥Ã¥×¤Î´°À®ÅÙ¤¬¡Ö¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç10ÅÀ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Î¥á¥¤¥¯¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÉ¤êÊý¤¬°ã¤¦¤À¤±¤ÇÊÌ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª
NG¥á¥¤¥¯¡È©¤¬Â©¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¸üÅÉ¤ê¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯
²¼ÃÏ¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÖÅÉ¤ë¤Ù¤²Õ½ê¤ËÅ¬ÎÌÅÉ¤ë¡×¤³¤È¤¬¤È¤Ë¤«¤¯½ÅÍ×¤Ç¤¹¡ªËË¤Î»°³ÑÉôÊ¬¡ÖÈþÈ©¥¾¡¼¥ó¡×¤Ï¸üÅÉ¤ê¤Ë¸«¤¨¤Å¤é¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅÉ¤ë¤³¤È¤ÇÈ©Á´ÂÎ¤¬¥¥ì¥¤¤ËÀ°¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤·¸ü¤á¤Ë¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤È¡ý
µÕ¤ËÌÜ¸µ¤Ï¸ü¤¯ÅÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÌÜ¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤¬¥è¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Þ¤ä¤¯¤¹¤ß¤Ï´°Á´¤Ë±£¤µ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¡¢ÌÜ¼þ¤ê¤ËÄ¦¤ê¤¬¤Ç¤¤ÆÌÜ¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤«¤È¸À¤Ã¤ÆÅÉ¤é¤Ê¤µ¤¹¤®¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤´¤¯Çö¤¯ÅÉ¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤Î¤ê¥«¥Ð¡¼¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
NG¥á¥¤¥¯¢¤¤¤«¤Ë¤âÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡ª´¶ËþºÜ¤ÎÉÔ¼«Á³¤Ê¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦
ÈýÌÓ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬¤ª´éÁ´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÈýÁ´ÂÎ¤Î¿§¤¬Ç»¤¹¤®¤¿¤ê¡¢ÈýÆ¬¤Ë¿§¤ò¾è¤»¤¹¤®¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¥á¥¤¥¯¤¬²¼¼ê¤Ê°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢ÈýÆ¬¤«¤éÉÁ¤»Ï¤á¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ¤ËNG¤Ç¤¹¡ªÈý¿¬¤«¤éÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢Èý¿¬¤«¤éÈýÆ¬¤Ë¤«¤±¤Æ¿§¤¬Çö¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
ÈýÃæ¤ÏÈæ³ÓÅª¤·¤Ã¤«¤êÌÓ¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤á¤Î¥«¥é¡¼¤Ç·ä´Ö¤òËä¤á¤ëÄøÅÙ¤ËÅÉ¤ë¤È¤è¤ê¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
NG¥á¥¤¥¯£À¹¤ê¤¹¤®¤ÆÈ´¤±´¶¤Î¤Ê¤¤¥¢¥¤¥á¥¤¥¯
¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ë¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ë¥Þ¥¹¥«¥é¡Ä¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤âÅÉ¤ê¤¹¤®¤ë¤È½¤Àµ¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤²Õ½ê¤Ç¤¹¤Í¡£
NG¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤äÄù¤á¿§¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÉ¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢ÌÜ¤¬¼ð¤ì¤Ü¤Ã¤¿¤¤°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ËÉÕÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¥Ã¥×¤Ï¿§¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¾å¼ê¤¯¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êÇ»¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤á¤Î¥Ö¥é¥·¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥é¥á¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤â¹õÌÜ¾å¤ËÅÉ¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Û¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤ËÅÉ¤ê¹¤²¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤âÂÀ¤¯°ú¤¤¹¤®¤ë¤ÈÆó½ÅÉý¤¬¾Ã¤¨¤ÆÌÜ¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Æó½Å¤ÎÊý¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
NG¥á¥¤¥¯¤ÉÕÂ°¤Î¾®¤µ¤á¥Ö¥é¥·¤ò»È¤Ã¤¿¿§¥à¥é¥Á¡¼¥¯
¥Á¡¼¥¯¤Ï¥Ö¥é¥·Áª¤Ó¤¬Ä¶½ÅÍ×¤Ç¤¹¡ªÉÕÂ°¤Î¥Ö¥é¥·¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¯ÉÔ¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»þ´Ö¤Î¤Ê¤¤Æü¤Ï¾¯¡¹ÌÌÅÝ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Á¡¼¥¯ÍÑ¤ÎÂç¤¤á¥Ö¥é¥·¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥¯¤ò´Þ¤á¤¿¥Ö¥é¥·¤ò¼ê¤Î¹Ã¤Ë¾è¤»¤ÆÍ¾·×¤ÊÊ´¤ÏÉ¬¤ºÊ§¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¾¯ÎÌ¤ò¥Ö¥é¥·¤Ë´Þ¤Þ¤»¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ÎÎÌ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥·Áª¤Ó¤ÈÅÉ¤êÊý¤ò¾¯¤·°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡ªÂç¤¤á¥Ö¥é¥·¤Ë¾¯¤·¤À¤±¥Á¡¼¥¯¤ò¼è¤Ã¤ÆÅÉ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê·ì¿§´¶¤òºÆ¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
NG¥á¥¤¥¯¥¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ã¤Æ²¿¡©¤Ê¤Ù¤¿¤Ã¤È¥ê¥Ã¥×
¥ê¥Ã¥×¤â°ú¤»»¤ò¹Í¤¨¤º¤Ù¤¿ÅÉ¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°ìµ¤¤Ë¤ä¤ê¤¹¤®´¶¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥ê¥Ã¥×¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃÖ¤¯¥á¥¤¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ëü¿Í¥¦¥±¤·¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¤È¤¤Î¹¥°õ¾Ý¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÅÉ¤êÊý¤¬¥Ù¥¹¥È¡£
²¿ÅÙ¤âÁ´ÂÎ¤Ë½Å¤ÍÅÉ¤ê¤»¤º¡¢¤Þ¤º¤ÏÇö¤¯Á´ÂÎ¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤«¤é¿°¤ò¤³¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ2²óÌÜ¤Ï¿°¤ÎÆâÂ¦¤À¤±¤Ë½Å¤ÍÅÉ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥ê¥Ã¥×¤Ë¢ö
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©À¹¤ê¤¹¤®¤º¡Ö°ú¤»»¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸¥³¥¹¥á¤Ç¤â¹¥°õ¾Ý¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ë¡ª
ÆÃÊÌ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¡Ä¡×¤È»×¤¤Åö¤¿¤ë¥á¥¤¥¯ÊýË¡¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¼¤ÒÌÀÆü¤«¤é¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£